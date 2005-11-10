E' certamente uno degli uomini copertina della nostra Nazionale. Pio Esposito si è fatto conoscere in questi anni a suon di gol. Nell'Inter e nell'Italia. Per raccontare i primi calci del giocatore di Castellammare, l'edizione odierna de La Repubblica ha contattato Roberto Beccalossi, uno degil scout che lavorò al trasferimento degli Esposito a Brescia:

"A sette anni non poteva partecipare ai tornei FIGC. E come lui nemmeno Cher Ndour, che aveva un anno in più. Ma erano troppo forti, dovevamo farli giocare. Ci venne l’idea del torneo degli oratori del campionato Anspi".

L'osservatore ha poi proseguito nel racconto soffermandosi sulle partite che l'attuale centravanti nerazzurro e della Nazionale disputava: "Capitava che giocassero contro ragazzi di due anni più grandi, eppure vincevano tanto a poco. Pio segnava una valanga di gol".