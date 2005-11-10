Il Napoli vince nell'anticipo serale del sabato e risale in classifica. I 3 punti appena conquistato portano i partenopei a quota 18 punti, consentendo loro di scavalcare Cagliari - battuto oggi dal Como - e Bologna e di agganciare la Juventus (impegnata domani contro il Venezia).

Classifica che continua ad essere anonima quella del Torino. I granata restano all'undicesimo posto con 14 punti: gli stessi dell'Atalanta, che chiuderà la domenica di Serie A ricevendo la visita dell'Inter.

Di seguito la classifica aggiornata.

La classifica

1. Lazio – 32 punti (12 partite giocate)

2. Roma – 30 punti (12)

3. Inter – 28 punti (11)

4. Como – 26 punti (12)

5. Milan – 24 punti (11)

6. Frosinone – 20 punti (11)

7. Napoli – 18 punti (12)

8. Juventus – 18 punti (11)

9. Bologna – 17 punti (11)

10. Cagliari – 16 punti (12)

11. Torino – 14 punti (12)

12. Atalanta – 14 punti (11)

13. Genoa – 13 punti (11)

14. Lecce – 10 punti (12)

15. Fiorentina – 9 punti (11)

16. Parma – 8 punti (12)

17. Sassuolo – 8 punti (11)

18. Monza – 7 punti (11)

19. Venezia – 6 punti (11)

20. Udinese – 5 punti (11)

Il programma della 12ª giornata

Como-Cagliari 2-0

Lazio-Lecce 3-0

Parma-Roma 1-5

Napoli-Torino 1-0

22/11/2026 Domenica 12.30 Juventus-Venezia DAZN

22/11/2026 Domenica 15.00 Bologna-Udinese DAZN

22/11/2026 Domenica 15.00 Sassuolo-Genoa DAZN

22/11/2026 Domenica 18.00 Milan-Frosinone DAZN/SKY

22/11/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN

23/11/2026 Lunedì 20.45 Monza-Fiorentina DAZN/SKY