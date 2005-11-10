Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli aggancia la Juventus, Torino statico a metà
Paolo Lora Lamia
Il Napoli vince nell'anticipo serale del sabato e risale in classifica. I 3 punti appena conquistato portano i partenopei a quota 18 punti, consentendo loro di scavalcare Cagliari - battuto oggi dal Como - e Bologna e di agganciare la Juventus (impegnata domani contro il Venezia).
Classifica che continua ad essere anonima quella del Torino. I granata restano all'undicesimo posto con 14 punti: gli stessi dell'Atalanta, che chiuderà la domenica di Serie A ricevendo la visita dell'Inter.
Di seguito la classifica aggiornata.
La classifica
1. Lazio – 32 punti (12 partite giocate)
2. Roma – 30 punti (12)
3. Inter – 28 punti (11)
4. Como – 26 punti (12)
5. Milan – 24 punti (11)
6. Frosinone – 20 punti (11)
7. Napoli – 18 punti (12)
8. Juventus – 18 punti (11)
9. Bologna – 17 punti (11)
10. Cagliari – 16 punti (12)
11. Torino – 14 punti (12)
12. Atalanta – 14 punti (11)
13. Genoa – 13 punti (11)
14. Lecce – 10 punti (12)
15. Fiorentina – 9 punti (11)
16. Parma – 8 punti (12)
17. Sassuolo – 8 punti (11)
18. Monza – 7 punti (11)
19. Venezia – 6 punti (11)
20. Udinese – 5 punti (11)
Il programma della 12ª giornata
Como-Cagliari 2-0
Lazio-Lecce 3-0
Parma-Roma 1-5
Napoli-Torino 1-0
22/11/2026 Domenica 12.30 Juventus-Venezia DAZN
22/11/2026 Domenica 15.00 Bologna-Udinese DAZN
22/11/2026 Domenica 15.00 Sassuolo-Genoa DAZN
22/11/2026 Domenica 18.00 Milan-Frosinone DAZN/SKY
22/11/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN
23/11/2026 Lunedì 20.45 Monza-Fiorentina DAZN/SKY