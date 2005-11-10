Paolo Bianco, allenatore del Pisa, ha parlato nel post-partita ai microfoni di Dazn dopo la vittoria nel derby contro l'Empoli: "Nel finale è normale aver sofferto, l'Empoli doveva recuperare il gol e chiaramente era tutto in avanti, voleva pareggiarla, ma come ho detto in conferenza stampa due giorni fa, servono anche le vittorie sporche, quelle che finora ci sono mancate. A livello tecnico abbiamo sbagliato tanto, ma ora tre punti fanno la differenza, la classifica è davvero corta, e serve adesso un filotto di vittorie".

Ha poi continuato: "Dovremmo essere molto bravi nelle scelte, ci attende adesso un trittico di gare impegnativo. La voglia di fare punti deve essere la stessa che abbiamo visto oggi, anche magari di fronte a un gioco meno brillante: la classifica è molto corta".

Sull'impiego di Scuffet: "Ho voluto dare riposo mentale a Confente, oggi meritava di giocare Simone".