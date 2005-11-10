Sconfitta esterna per il Palermo. La formazione rosanera è stata battuta 3-1 il Catanzaro nel match del sabato alle 17.15. Al termine del match Filippo Inzaghi ha commentato in conferenza: "È stata una partita strana, da bordo campo l'impressione era che l'avessimo in pugno poi in ogni occasione ci hanno fatto goal secondo me la squadra ha fatto anche una discreta partita ma - riporta TuttoPalermo.net - il risultato non ci premia bisogna subito rimboccarsi le maniche abbiamo 6 punti di vantaggio sulla terza ma prima o poi la sconfitta doveva arrivare.

Speravamo più lontano possibile però questo non può cancellare tutto quello di buono che sta facendo questa squadra, adesso riempiamo il nostro stadio perché 6 punti di vantaggio sulla terza sono un grande traguardo speriamo subito di tornare a vincere.

Dobbiamo ripartire guardando la classifica e pensando che martedì è vicino pensiamo di giocare nel nostro stadio in un'atmosfera incredibile ritornare a vincere ci darebbe una classifica incredibile dobbiamo voltare subito pagina e prendere spunto dagli errori mettiamocela alle spalle e pensiamo subito a martedì. Siamo pronti ad affrontare il Sudtirol sarà una gara difficile come tutte le gare di B ma noi siamo pronti a ritornare a vincere davanti al nostro pubblico".