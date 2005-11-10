Serie B, Pittarello decide il derby: il Pisa si impone 1-0 ed è quarto. Empoli battuto e ultimo
Andrea Piras
Al Pisa basta un gol in apertura di Pittarello per battere l'Empoli. La formazione di Bianco si è imposta al "Castellani" e ha conquistato il derby toscano per tre punti che valgono un balzo importante in classifica. Tanto rammarico invece fra le file azzurre che con questa sconfitta occupano l'ultimo posto in classifica in coabitazione con il Catanzaro.
Di seguito il punto della situazione:
SERIE B - 12ª GIORNATA
Già giocate
Hellas Verona-Cesena 0-2
6' Francesconi, 65' [rig.] Shpendi
Ascoli-Vicenza 2-2
9' Cuomo (V), 23' Bolsius (A), 64' Brunori (A), 82' Morra (V)
Carrarese-Virtus Entella 1-0
43' Rubino
Modena-Juve Stabia 2-0
69' Ambrosino, 76' Bozhanaj
Sampdoria-Benevento 3-1
10' Tutino (S), 15' Sernicola (B), 22' Insigne (S), 34' Mezzotero (S)
SudTirol-Cremonese 1-0
13' Stivanello
Catanzaro-Palermo 3-1
8' Giovane (C), 38' Vavassori (P), 69' Pecorino (C), 83' Mosti (C)
Empoli-Pisa 0-1
2' Pittarello (P)
Domenica 22 novembre
Ore 15.00 - Avellino-Mantova
Ore 17.15 - Arezzo-Padova
SERIE B, CLASSIFICA
Palermo 27
Modena 26
Ascoli 21
Mantova 19*
Pisa 19*
Sudtirol 18
Cesena 18
Avellino 16*
Hellas Verona 16
Benevento 16
Cremonese 15
Padova 15*
Sampdoria 14
Carrarese 13
Juve Stabia 12 (penalizzata di 4 punti)
Arezzo 11*
Virtus Entella 10
Vicenza 10
Empoli 9
Catanzaro 9
*una gara in meno