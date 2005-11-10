Donyell Malen si prende ancora una volta la scena, grazie ai quattro gol rifilati al Parma nel 5-1 con cui la Roma ha espugnato il Tardini. Una prestazione che porta inevitabilmente a interrogarsi su chi debba di più, se lui alla Roma o viceversa, e sulla possibilità che sia il miglior centravanti in Serie A.

Nel postpartita di Parma-Roma, Gian Piero Gasperini ha risposto così a queste domande: “Anche prima di arrivare era un ottimo giocatore. Ha giocato in ottime squadre e non è un caso. L’ho messo a giocare dove si esprime meglio, non che non lo facesse da altre parti.

Meglio di lui ora? In Italia parlano i numeri: c'è una bella serie di attaccanti anche nel nostro campionato, anche alcuni giovani. Chiaro che se pensiamo a Lautaro, ad esempio... Però se guardiamo Malen in questo momento è straordinario, soprattutto per come si combina con la nostra squadra, che valorizza le sue caratteristiche più di un altro giocatore molto forte ma con qualità diverse".