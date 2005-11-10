Lang salva, McTominay boom: il Napoli la sblocca al 72' contro il Torino
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Daniele Najjar
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Oggi alle 22:19Serie A
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21.11.2026 22:19Serie A
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Il Napoli riesce a sbloccare la partita allo stadio Maradona. Al 72' Lang recupera palla da terzino vero su Aboukhlal, poi serve McTominay che dal limite la incastra all'angolino con un gran destro.
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