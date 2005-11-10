Poco meno di un mese fa, Emanuele Lulli ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 30 giugno 2031. Una fiducia che il giovane esterno giallorosso cerca di ripagare ogni volta che scende in campo. Schierato titolare oggi da Gasperini contro il Parma, si è messo in mostra con l'assist che ha permesso a Malen di sbloccare la gara (poi finita con un successo per 1-5).

Intervenuto poi in conferenza stampa, ha parlato tra le altre cose anche del fatto che si sia legato al club per tanto tempo: "Sono contentissimo del contratto, felice della fiducia della società". Riguardo invece agli altri componenti del reparto esterni della Roma, ha detto cosa ruberebbe da ciascuno di loro: "La temperanza di Rensch, è sempre attento dal punto di vista difensivo. La balistica di Molina, è clamorosa, un giocatore di livello internazionale ed esperienza. La bravura e rapidità nei primi passi di Wesley".