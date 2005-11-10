Il Pisa stappa la partita dopo appena due minuti e fa un balzo importantissimo in classifica dopo i diversi risultati postivi del pomeriggio. I ragazzi tornano a vincere dopo un mese grazie alla girata di Pittarello. Inutile la timida reazione dell'Empoli, che prende campo e fiducia, ma si rende pericolosa in due circostanze, trovando l'opposizione di Scuffet. Con la vittoria del Catanzaro qualche ora prima, ultimo posto condiviso proprio con i calabresi.

LE PAGELLE DELL'EMPOLI

Seghetti 6 - Coraggioso nell'attacco palla, meno nell'ostacolare Pittarello nel possibile raddoppio. Evita al compagno la rete nella sua porta.

Curto 5 - Marca Pittarello solo con lo sguardo, facendolo girare come in occasione del gol. Non contento, si addormenta pure nella ripresa, ma viene graziato.

Indragoli 5,5 - Cade nella trappola di Pittarello, caparbio nel suo mestiere. Complessivamente sulle marcature il pacchetto difensivo dell'Empoli è un disastro oggi. Dal 58' Ceesay 5 - Evanescente. Non si nota il suo ingresso.

Bembnista 6,5 - Dimostra segnali di attenzione e maturità nonostante la prematura età. Nella linea difensiva dell'Empoli è il migliore.

Zedadka 6 - Tutto sommato positivo in entrambe le fasi. Inevitabilmente con la freschezza e rapidità di Rao nel finale, latita.

Bandinelli 6 - Subisce la fisicità di Correia, ma mette ordine e accresce la dinamicità nel giro palla. Andreoletti non corre alcun rischio e, subito dopo la sanzione, lo sostituisce. Dal 53' Degli Innocenti 6 - Le qualità non gli mancano, peccato per la punizione calciata alle stelle dal limite.

Yepes 6 - Uno dei più propositivi una volta arrivati nei pressi del limite. Sventa due volte, ma in entrambe non trova lo specchio.

Saporiti 6 - Inizialmente è la luce per i suoi. Lo cercano e si abbassa per farsi dare la palla, poi la stanchezza prende il sopravvento. Dal 72' Meznar 5,5 - Ingresso non pungente, e pure in penombra.

Corrado 6 - Il Pisa si rende decisamente più pericoloso sul versante opposto. Lasciato sul posto in una sola circostanza da Marras. Dal 58' Egan 5,5 - Punta il fondo in zona offensivo, per poco non è dannoso nella sua di area.

Shpendi 5,5 - Viene fuori dalla marcatura, ma viene seguito a ruota. L'avvio è promettente, ma gli prendono le misure in un battibaleno.

Di Stefano 6,5 - L'ultimo ad arrendersi, indiscutibilmente il più pericoloso. Trova i piedi di Scuffet, poi due volte non trova lo specchio, seppur il gesto rimanga.

Allenatore: Andreoletti 5,5 - Il suo Empoli esce a testa alta, ma oggi era importante fare punti. Si porta a casa la prestazione, non il punteggio e i fischi del pubblico alla fine ne sono la piena testimonianza.

LE PAGELLE DEL PISA

Scuffet 6,5 - Esordio ineccepibile in campionato. Dopo un paio di rinvii a metà strada con i piedi, compie due parate decisive.

Angori 6,5 - Perfino nel finale si fa trovare nell'area di rigore a colpire. Instancabile e sempre costante, con la quinta sempre inserita.

Primasso 6 - Clean sheet e tre punti, a testimonianza di quanto detto nel pre-partita. Unica pecca: il cartellino.

Caracciolo 6 - Partita portata casa con tutta l'esperienza di questo mondo. Non lo si vede mai in affanno, sembra quasi non sudare.

Leris 6,5 - Furente su quella fascia. Spinge a dismisura, arrivando a concludere in più di una circostanza.

Vural 5,5 - Silenzioso, forse troppo. Palleggia con una buona percentuale, ma si vede essere poco sostanzioso nella zona nevralgica. Dal 89' Leone s.v.

Correia 7 - Sontuoso. Un gigante che porta a spasso i suoi nani. Dominante nei contrasti e strappa, per poi appiattarsi come tutti i compagni nella ripresa.

Marras 6 - Si mette in proprio e si rende insidioso a metà della prima frazione. Unico squilibrio dentro una gara sufficiente, non di più. Dal 77' Zanon s.v.

Moreo 5,5 - E' il grande escluso lì davanti una volta spianate le transizioni. Mai dentro il vivo della partita, piatta e fin troppo scolastica, nonostante il bello scaglio nello stretto con Pittarello. Dal 66' Petagna 6 - Dà sostanza e protezione della palla nel momento in cui la partita lo richiede.

Tramoni 6 - E' vero che la catena mancina del Pisa è più efficiente nelle ripartenze offensive, ma da uno come lui ci si aspetta sempre quella giocata in più che oggi è venuta meno. Dal 66' Rao 6,5 - Ingresso determinante. Al primo pallone toccato, strappa e fa ammonire Zedadka per una punizione invitante dal limite.

Pittarello 7 - Nemmeno il tempo di riprendere il ritmo dalla sosta che fa subito quello che gli riesce meglio: gol. Duetta con Moreo, ma non chiude i conti in anticipo. Dal 89' Piccinini s.v.

Allenatore: Bianco 6 - Il suo Pisa torna alla vittoria e riprende la strada per i playoff. Partita indirizzata da subito, poi gestita anche se il pareggio non avrebbe gridato allo scandalo.