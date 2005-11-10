Sconfitta pesante quella di oggi per il Parma, che esce dal Tardini con un ko per 1-5 contro la Roma. Punteggio che può lasciare il segno nella testa dei giocatori, molto probabilmente impegnati fino alla fine in una lotta per non retrocedere con tante altre squadre.

Riguardo al modo di affrontare la bagarre per restare in Serie A ha parlato in conferenza il tecnico dei ducali, Alberto Gilardino: "Mantenendo fiducia nei ragazzi e nella squadra. Non si deve essere felici dopo questa sconfitta ma ci deve accendere gli animi e pensare di reagire a questo momento all'interno della settimana, continuando a lavorare, come facciamo con entusiasmo. La base è mantenere la fiammella accesa, avere sempre lo stimolo alto di migliorarsi e andare a prenderci i punti ovunque: dobbiamo provare a farlo ovunque. Facendo queste partite sono fiducioso, ma dobbiamo correggere certe situazioni".