Il poker al Parma vale un posto nella storia della Roma. Con i quattro gol realizzati al Tardini, Donyell Malen è arrivato a quota 26 reti in Serie A nell'anno solare 2026. Un dato che, come evidenzia Opta, soltanto un altro calciatore giallorosso era riuscito a raggiungere: Pedro Manfredini, autore di 26 gol nel 1960. Sono passati 66 anni e l'olandese ha ancora diverse partite a disposizione per migliorare ulteriormente il primato. Gli basterà un'altra rete per diventare il primo giocatore della storia romanista a segnarne almeno 27 in un singolo anno solare di campionato.

Ventisei gol nel 2026, un primato che resisteva da 66 anni. Con il poker realizzato al Parma, Donyell Malen ha raggiunto Pedro Manfredini, finora unico giocatore nella storia della Roma capace di segnare più di 25 reti in Serie A in un singolo anno solare. L'attaccante argentino si era fermato a 26 nel 1960, lo stesso bottino ora raggiunto dall'olandese. A evidenziare il dato è Opta. Malen ha ancora diverse partite a disposizione per migliorare il record: con un altro gol diventerebbe il primo calciatore giallorosso a raggiungere quota 27.

Malen meglio di Kane e Raphinha: nessuno segna come lui nel 2026

Con 26 gol in campionato nell'anno solare 2026, Malen è davanti anche a Harry Kane, Pallone d'Oro in carica e attaccante del Bayern Monaco, e Raphinha, protagonista nel Barcellona. Entrambi sono, per ora, a quota 21 nei rispettivi campionati. Il confronto riguarda esclusivamente i campionati nazionali: non sono comprese le coppe o le partite con le nazionali, e vede Malen davanti a Kylian Mbappé, 19 gol con il Real Madrid nella Liga nell'anno solare.

Dei 26 gol realizzati in questo 2026, 14 sono arrivati nella seconda parte della scorsa stagione, gli altri 12 nelle prime undici presenze del campionato attuale. Una media superiore a una rete a partita che spiega anche perché la Roma stia lavorando al rinnovo del contratto di Malen, attualmente in scadenza nel 2030. L'ex Aston Villa, che compirà 28 anni a gennaio, ha trovato nel ruolo di centravanti la continuità realizzativa che gli era mancata in Inghilterra.