Chi legge il tabellino di Parma-Roma, partita terminata con il punteggio di 1-5 in favore dei giallorossi, pensa a 90 minuti senza storia. Non è stato assolutamente così, visto che i ducali sono rimasti in corsa fino al 68' ovvero il minuti del secondo gol romanista con Malen. Una rete arrivata anche grazie ad un liscio clamoroso in area di Mariano Troilo, leader difensivo gialloblù.

Il centrale argentino, intervenuto poi in conferenza stampa, ha commentato il crollo degli emiliani subito dopo la rete citata: "Credo che dopo il secondo gol la squadra era stanca, non siamo riusciti a fare ciò che avevamo fatto nel primo tempo. Domani rivedremo la partita: ciò che abbiamo fatto bene e male. Dobbiamo fare di più, la stagione è lunga e dobbiamo essere tutti insieme".