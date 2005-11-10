“Endrick è uno dei migliori al mondo se non il migliore al mondo in quella posizione”. Gerry Cardinale apre all'arrivo del brasiliano al Milan e lo fa con uno stile decisamente americano. Quello per cui, quando si vuole qualcosa, è necessariamente il meglio che il mercato possa offrire. Il proprietario di RedBird, parlando all'uscita di Milanello, ha dedicato parole importanti all'attaccante del Real Madrid, pur precisando che il progetto rossonero non ruota attorno a un singolo giocatore. È abbastanza evidente a chiunque che Endrick non sia il miglior attaccante al mondo, e probabilmente nessuno si spingerebbe davvero a sostenerlo, forse nemmeno a includerlo in una top 3 e top 5. Anche perché, a vent'anni, deve ancora dimostrare parecchio: dopo un buon prestito al Lione, con otto gol in ventuno presenze, è tornato a Madrid, dove José Mourinho gli ha concesso pochissimo spazio. Il talento, però, non è in discussione. E il Milan potrebbe essere la squadra giusta per valorizzarlo.

Endrick al Milan, le voci di mercato e le esigenze di Amorim

Il Milan segue Endrick da tempo e l'interesse è concreto, anche se trasformarlo in un trasferimento non sarà semplice. In estate il Real Madrid aveva chiuso alla possibilità di una cessione in prestito, mentre adesso si ragiona anche su un trasferimento definitivo, eventualmente accompagnato da una clausola di riacquisto a favore degli spagnoli. Le cifre ipotizzate finora arrivano a 60 milioni di euro più 10 di bonus: un investimento non da poco, e non sarebbe il primo per Cardinale e RedBird in questa stagione. Sul brasiliano c'è peraltro anche la Roma, oltre alla concorrenza internazionale. L'alternativa principale per i rossoneri resta Nicolò Tresoldi del Bruges, altro obiettivo costoso. Endrick, però, haq caratteristiche differenti da quelle del classico centravanti. Mancino, rapido, con un ventaglio di armi tecniche molto più variegato, potrebbe sia far rifiatare Gonçalo Ramos sia giocare alle sue spalle, eventualmente anche insieme a Christian Pulisic, nel sistema di Ruben Amorim. Un buon motivo per inserirlo.

L'attacco del Milan, del resto, ha bisogno di qualcosa. Non necessariamente di un altro numero nove, almeno non del tutto, visto l'investimento estivo fatto per Ramos, che non può essere messo in discussione nonostante i pochi gol. Il problema, del resto, è anche collettivo: i rossoneri sono soltanto diciassettesimi in Serie A per conclusioni tentate, con 119 tiri, mentre le reti arrivano soprattutto dagli inserimenti di Rabiot, Cissé, Diego Moreira e Pulisic. Amorim ha riconosciuto che un'opzione offensiva in più sarebbe utile, anche considerando la situazione di Francesco Camarda, che potrebbe partire in prestito a gennaio. Endrick non risolverebbe automaticamente i problemi realizzativi del Milan, ma aggiungerebbe imprevedibilità. Anche senza essere il migliore al mondo.