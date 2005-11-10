Matteo Andreoletti, allenatore dell'Empoli, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il Pisa: "Giocavamo contro una corazzata che oggi ha anche cambiato stile gioco, abbiamo avuto subito la smania di recuperare ma abbiamo perso un po' di lucidità. È un peccato, perché seminiamo molto ma non raccogliamo".

Ha poi continuato: "A ogni modo siamo stati bravi a rimanere in partita e tenerla aperta fino all'ultimo, l'episodio può sempre capitare. Volevamo sfruttare qualche due contro uno sugli esterni, il Pisa ci lasciava spazi, e avremo voluto anche determinare nell'uno contro uno. E sia chiaro, non è stato facile fare tutto questo perché siamo andati sotto due minuti. Ripeto però che siamo rimasti in partita, e questo mi fa felice. Anche se i risultati non ci premiano, la squadra sta comunque provando a uscire da questa situazione".

Sugli errori: "Certo, gli errori ci sono, questo non lo nego, ma li stiamo pagando oltremodo. E mi dispiace, perché vanifica l'impegno che ci metter sempre la squadra, l'atteggiamento giusto che mette in campo. Non dobbiamo deprimerci, ma ripartire dalle cose buone che abbiamo fatto".

Sul malumore del pubblico: "I mugugni del pubblico sono comprensibili, e ci sentiamo in difficoltà verso i tifosi che ci sostengono, così come verso la società che ci metter nelle migliori condizioni per lavorare. Ma come ho detto basta una scintilla, son convinto che ne usciremo senza chiedere aiuto a nessuno".