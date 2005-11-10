Risultato finale: Napoli-Torino 1-0

Il Napoli crea tanto, spreca, rischia, ma alla fine la porta a casa: contro il Torino la decide il solito Scott McTominay con un gol nella ripresa su invito di Noa Lang. Lo scozzese è dominante ed è suo il voto più alto di questa sfida dello stadio Maradona. Ecco di seguito le pagelle a cura della redazione di TuttoMercatoWeb.com.

LE PAGELLE DEL NAPOLI (di Daniele Najjar)

Milinkovic-Savic 6,5 - Attento su Gineitis, risponde presente anche sulla punizione insidiosa di Mandragora. Nel finale i palloni alti sono tutti suoi.

Beukema 6 - Qualche fastidio Cacciamani glielo crea nel corso dei 90 minuti, ma nel complesso regge l'urto e concede il giusto.

Rrahmani 6,5 - Simeone è un cliente impegnativo e che i suoi compiti di difesa del pallone li svolge bene. Rrahmani però in area gli concede poco e mette l'elmetto negli ultimi venti minuti.

Marin 5,5- Primo tempo in cui non corre rischi, ma sembra a tratti insicuro e quando pasticcia su Simeone rischia di far segnare il Torino. Allegri lo cambia poco dopo. (Dal 58' Olivera 6 - Entra e porta spinta e attenzione: la solita affidabilità su quella fascia).

Politano 6,5 - Invito a De Bruyne, va vicino al gol per due volte e porta diversi cross interessanti. Niente di trascendentale, ma il suo apporto si sente ed esce stremato (dall'82' Favasuli s.v.).

Anguissa 6,5 - Non sembra ancora il vero Anguissa, quello dominante del periodo con Conte, ma certamente il possesso in mediana del Napoli è vasto anche grazie alla sua presenza e si sacrifica tanto per la squadra.

Gilmour 6,5 - Prezioso per come rattoppa nelle occasioni in cui il Torino prova a ripartire, così spende un giallo per fermare una potenziale occasione.

McTominay 8 - A tratti sembra Bud Spencer nel film "Lo chamavano Bulldozer": uno contro tutti. In settimana ha spiegato come Conte gli abbia insegnato a trasformarsi da gregario a giocatore dominante: può mandargli un altro messaggio per ringraziare. Fa di tutto per segnare, alla fine la spedisce all'angolino con un missile dei suoi.

Spinazzola 6 - Buon rientro il suo: non aveva i 90 minuti, ma in un'ora copre e spinge. (Dal 58' Lang 6,5 - Accolto dai fischi del Maradona, la prima giocata è un cross in curva. Reagisce: diagonale da terzino su Aboukhlal, palla recuperata e data a McTominay per l'1-0. Segnale?).

Vergara s.v. - Si ferma dopo soli 11 minuti: che sfortuna (dal 12' De Bruyne 6,5- Altro che stanco: gioca con il piglio di chi ha qualcosa da far vedere ed è subito ben presente in ogni azione offensiva dei suoi).

Hojlund 6,5 - Frustata sulla quale Perri si esalta, di testa manda alto. È ben presente e fa sudare sette camicie ai difensori: va sempre in guerra. (Dall'82' Giovane s.v.).

Allenatore: Massimiliano Allegri 6,5 - Rosa ridotta al minimo dagli infortuni e si ferma ancora Vergara. Un mese dopo però arriva di nuovo una vittoria. Resta l'impressione che a questa squadra manchi sempre qualcosina per essere a posto, ma i tre punti di oggi sono fondamentali per provare a svoltare. E per respirare.

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LE PAGELLE DEL TORINO (di Marco Pieracci)

Perri 7 - Reattivo nel dire subito di no a Politano, si esalta sul tiro al bersaglio del Napoli: sfiora la doppia cifra di parate, alcune sono da portiere top. Cede solo in extremis.

Coco 6 - Deve preoccuparsi degli inserimenti a rimorchio di McTominay, se lo fa sfuggire in qualche situazione ma alla fine non paga dazio. Mura il colpo di testa in tuffo di De Bruyne.

Ismajli 6,5 - Affronta Hojlund a petto in fuori, raramente gli concede la possibilità di attaccare la profondità alle sue spalle: risolutivo in almeno tre occasioni con interventi in scivolata.

Dal 72’ Comert 5,5 - Entra e nel giro di una manciata di secondi il muro difensivo granata crolla, con l'uscita di Ismajli il reparto perde una certezza granitica.

Comuzzo 5,5 - In affanno sulle folate offensive degli attaccanti azzurri, è il più in difficoltà dietro. Si propone spesso in sovrapposizione, per aggiungere una soluzione in più.

Belghali 6 - Recuperato in extremis, è meno arrembante del solito forse perché non guarito del tutto: il ginocchio gli presenta il conto, costringendolo al cambio per la classica ricaduta.

Dal 40’ Aboukhlal 5 - Vicino al gol in contropiede, non angola abbastanza la conclusione in diagonale. Mangiato da Lang nell’episodio decisivo.

Bragança 5,5 - Preciso nella distribuzione del pallone, anche se lo fa giocando quasi esclusivamente per vie orizzontali e in maniera troppo prudente. così rallenta troppo l’azione. Dal 46’ Vlasic 6 - Pianta le tende sulla trequarti, alza il livello di pericolosità.

Mandragora 6,5 - Fulcro della mediana, assicura la protezione necessaria alla difesa. Capacità balistiche fuori dal comune, colpisce una traversa clamorosa. Pericoloso anche da fermo.

Gineitis 6 - Titolare scelto per arginare la fisicità di Anguissa, non si risparmia nei duelli ingaggiati tenendo il passo degli avversari. Lucida il sinistro, senza lasciare il segno.

Dal 67’ Casadei 5,5 - Involuto, non emerge.

Cacciamani 6,5 - Zero timori nel puntare Politano, è molto coinvolto fin dalle prime battute: di gran lunga il più intraprendente in avvio, gli manca il guizzo finale però non perde intensità.

Adams 6 - Di palloni giocabili in area ne transitano pochini, così arretra il raggio d’azione per cercarseli. Partita di lotta più che di governo, dà una mano come rifinitore con generosità.

Simeone 5,5 - Partita amarcord, di solito non è tipo che fa sconti ma stavolta fa un’eccezione: soffre le attenzioni di Rrahmani e Beukema, si consola con gli applausi del Maradona.

Dal 72’ Zapata 5,5 - Di possibilità per far male nel finale di partita ce ne sarebbero, non le capitalizza.

Allenatore: Abate 6 - Toro bello compatto, organizzato con le distanze corrette fra i reparti e pronto a sfruttare le debolezze di un Napoli convalescente. Tutto bene fino agli ultimi sedici metri, dove servirebbe maggior imprevedibilità. Resta la buona prestazione, ma anche tanto da migliorare.