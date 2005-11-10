Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, interverrà dalla sala conferenze dello Stadio Diego Armando Maradona, per rispondere alle domande della stampa dopo la partita contro il Torino. Come di consueto, su TuttoMercatoWeb.com, potrete seguire la diretta testuale.

23.20 - Inizia la conferenza stampa.

Come sta Vergara?

"Si è fatto male, non so per quanto lo perderemo. Dispiace molto, era molto abbattuto. Credo sia stato un infortunio per il periodo, quest'anno ha responsabilità diverse, la Nazionale, maggiori pressioni mentali... Questi infortuni a volte sono causati anche da queste cose".



Sulla partita

"I ragazzi sono stati molto bravi, hanno avuto l'umiltà e il rispetto di mettersi al pari del Torino. La squadra si è comportata bene anche nelle fasi finali della partita, sui calci d'angolo. Ci dà più solidità non prendere gol stasera, erano 8 partite che subivamo gol".

Ora c'è il Manchester City.

"È una partita molto importante e bella da giocare. Bisogna essere realisti: la Champions ce la giocheremo contro Bruges, Sabah e Viking. Quella che dovevamo vincere era contro il Bodo e l'abbiamo fatto. Martedì sarà molto importante e difficile, ma dobbiamo sistemare il campionato. E poi sarà importantissima con il Bruges in casa".

L'ingresso di Lang?

"È stato decisivo. Ha fatto l'assist recuperando la palla. Sta crescendo, sono molto contento di lui come di tutti gli altri. Nel primo tempo ho preferito far giocare Spinazzola, che rientrava dall'infortunio, così se fosse successo qualcosa avrei avuto il cambio".

Quando si vedrà il calcio di Allegri?

"Il calcio di Allegri non esiste. Esiste il calcio fatto di una squadra che è il Napoli, dove dobbiamo recuperare dei giocatori. In queste 10 partite, a parte un paio come il primo tempo contro il Genoa, abbiamo preso troppi gol in maniera facile. Stasera a parte il tiro da fuori area non abbiamo preso tiri, abbiamo difeso meglio dentro il campo dove entravano facilmente. E poi bisogna capire che le partite durano 95 minuti e serve sofferenza, non si può vincere sempre 3-0 senza che gli avversari tirino".

23.25 - Termina la conferenza stampa.