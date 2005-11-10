Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna sale ancora, raggiunta la Juve a quota 17
Simone Lorini
Quarta vittoria di fila per il Bologna di Palladino, che vola a quota 17 punti, agganciando la Juventus in classifica. Non si muove invece la graduatoria per il Parma: i crociati ci hanno provato fino allo scadere, rimanendo appesi alla gara, ma non è bastato il rigore di Sierro per riaprire una gara indirizzata da Theate e Orsolini. La squadra di Gilardino resta quindi a 8 punti, con un margine di un solo punto sulla zona retrocessione, in attesa delle gare di domani.
SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Lazio 28 punti
2. Inter 25
3. Roma 24
4. Como 23
5. Milan 21
6. Frosinone 20
7. Juventus 17
8. Bologna 17
9. Cagliari 16
10. Napoli 14
11. Torino 14
12. Genoa 13
13. Atalanta 11
14. Lecce 10
15. Parma 8
16. Fiorentina 8
17. Sassuolo 8
18. Monza 7
19. Venezia 6
20. Udinese 5