Il Genoa chiude il primo tempo del Mapei in vantaggio per 2-0 contro il Sassuolo. Gli ospiti puniscono i neroverdi al 26' alla prima azione creata, nata da un rinvio lungo di Bijlow, che pesca Osmajic, bravissimo a lavorare il pallone spalle alla porta e dare il via allo scambio tra Baldanzi e Traore, che recapita palla ancora una volta al montenegrino, che con un tocco morbido di esterno destro non lascia scampo a Muric.

La reazione del Sassuolo

La squadra di D'Aversa non resta a guardare e, dopo una serie di potenziali opportunità e un tiro fiacco di Berardi, ha una chance monumentale con Lauriente, che da solo in area conclude malissimo con il destro da posizione invitantissima: l'esterno avanza troppo e si trova messo male con il corpo nel momento del suggerimento di Thorstvedt.

Il raddoppio del Genoa e gli sprechi dei padroni di casa

Gli uomini di De Rossi ringraziano e al 38' raddoppiano con il solito Osmajic, il quale controlla e supera Muric, ribadendo in rete rabbiosamente a porta vuota. Imperdonabile l'errore di Cande, che spalanca a Messias la via per l'assist. Successivamente chance sprecate da Berardi, che mette alto praticamente dal dischetto del rigore, e da Laurienté, anticipato da Bijlow in uscita.