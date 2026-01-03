Serie A, la classifica aggiornata: il Como consolida il sesto posto e va a -3 dalla Champions
L'1-0 ottenuto contro l'Udinese nel lunch match del sabato pomeriggio della 18^ giornata di Serie A permette al Como di consolidare il proprio sesto posto. I lariani restano saldi in zona Europa, momentaneamente con 4 punti di vantaggio sul Bologna settimo e tre sole lunghezze di distanza dal quarto posto.
Questa la classifica aggiornata:
Milan – 38 punti (17 partite giocate)
Inter – 36 (16)
Napoli – 34 (16)
Roma – 33 (17)
Juventus – 32 (17)
Como – 30 (17)
Bologna – 26 (16)
Lazio – 24 (17)
Sassuolo – 22 (17)
Atalanta – 22 (17)
Udinese – 22 (18)
Cremonese – 21 (17)
Torino – 20 (17)
Cagliari – 18 (18)
Parma – 17 (16)
Lecce – 16 (16)
Genoa – 14 (17)
Verona – 12 (16)
Pisa – 11 (17)
Fiorentina – 9 (17)
