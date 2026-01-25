Un destro di Ferguson decide il primo tempo: Bologna avanti 1-0 sul Genoa all'intervallo

Maresca manda tutti negli spogliatoi a Marassi. Si è chiusa la prima frazione di gara al "Ferraris" con il Bologna avanti 1-0 sul Genoa. Meglio gli uomini di Vincenzo Italiano che nell'arco dei 45 minuti, più uno di recupero, hanno creato qualcosa in più rispetto al Grifone di De Rossi, schierato oggi in campo con un 3-4-1-2.

Ci prova il Bologna, il Genoa recrimina

E’ subito il neo acquisito della squadra di casa a rendersi protagonista di una bella respinta sulla conclusione dalla distanza di Lykogiannis. Poco dopo il quarto d’ora Freuler allarga troppo il braccio in area di rigore colpendo al volto Vitinha che va a terra, per Maresca non ci sono gli estremi per fischiare il calcio di rigore ed invita il portoghese a rialzarsi fra le proteste di De Rossi e dello stesso attaccante.

La sblocca Ferguson con un destro dalla distanza

La squadra di Vincenzo Italiano sale in cattedra e al 23’ Rowe effettua un cross dalla destra che né Immobile né Ferguson riescono ad intercettarlo. Al 35’ la formazione ospite passa in vantaggio con Ferguson che trova il destro dalla distanza. Il pallone impatta sul palo e poi si insacca nella porta di un incolpevole Bijlow che si era proteso in tuffo.