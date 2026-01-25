TMW Sassuolo, Moro: "Bello esordire dall'inizio in Serie A. Mi è mancato solo il gol"

Esordio dal 1' minuto in Serie A per Luca Moro. L'attaccante del Sassuolo ha commentato in conferenza stampa la vittoria di oggi per 1-0 sulla Cremonese. Ecco le sue parole raccolte dal nostro inviato al Mapei Stadium: "Mi hanno fatto un bel regalo di compleanno oggi, non vincevamo da diverso tempo e la vittoria è stata importante".

Com'è stato esordire dall'inizio in Serie A?

"Sicuramente è molto bello e non vedevo l'ora. Me l'aspettavo negli ultimi giorni perché Andrea non stava benissimo. È andata bene, me la sono goduta, è mancato solo il gol e sono contento della prestazione e di quanto fatto dalla squadra".

Quanto è stato importante segnare subito?

"È stato importantissimo segnare all'inizio, queste gare la decidono gli episodi. Il gol ha fatto sì che loro si aprissero, anche se poi è diventata un po' la guerriglia, è stato importante fare gol e portarla a casa".