Si fermano Lovric e Bernede, sorpresa Suslov. Le ultime dall'allenamento del Verona
È iniziata oggi la settimana di preparazione dell'Hellas Verona in vista del match contro il Parma, match della 25^ giornata di Serie A in programma domenica 15 febbraio (ore 15 al Tardini), con una seduta di allenamento mattutina al Centro sportivo ‘Paradiso’.
I calciatori Rafik Belghali, Armel Bella-Kotchap e Tomas Suslov - si legge nel report ufficiale del club scaligero - hanno svolto parte dell'allenamento con la squadra. Il calciatore Sandi Lovric ha svolto terapie per un affaticamento muscolare accusato durante il match contro il Pisa di venerdì sera. Terapie anche per Antoine Bernede dopo la distorsione della caviglia sinistra rimediata durante la sfida contro il Pisa. Le condizioni di ognuno di loro saranno da valutare nei prossimi giorni in vista della partita contro il Parma.
Anche Nicolas Valentini ha svolto terapie in seguito al problema muscolare accusato dopo Cagliari-Hellas Verona. Il difensore gialloblù non sarà a disposizione per il match di domenica al 'Tardini'.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.