Serie A, la Top 20 dopo 9 giornate: un trio al comando. Roma, la più rappresentata

Primo posto affollato nella Top 20 di Serie A dopo 9 giornate: sono in tre adesso al comando, con Kvernadze che aggancia Varela e Moreira. La squadra più rappresentata però è la Roma, con 5 giocatori presenti. Segue il Frosinone a 4, poi Inter e Milan a 3; Como a 2; Cagliari, Lazio e Monza a 1. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.

1. Giorgi Kvernadze (Frosinone) 7.00 (9)

2. Gustavo Varela (Monza) 7.00 (8)

3. Diego Moreira (Milan) 7.00 (5)

4. Paulo Dybala (Roma) 6.92 (6)

5. Alphadjo Cissè (Milan) 6.90 (5)

6. Antonio Raimondo (Frosinone) 6.89 (9)

7. Marcus Thuram (Inter) 6.88 (8)

8. Manu Koné (Roma) 6.83 (6)

9. Nico Paz (Como) 6.81 (8)

10. Adrien Rabiot (Milan) 6.79 (7)

11. Mattia Zaccagni (Lazio) 6.75 (8)

12. Emanuele Lulli (Roma) 6.75 (6)

13. Leonardo Balerdi (Roma) 6.75 (6)

14. Giacomo Calò (Frosinone) 6.72 (9)

15. Carlos Augusto (Inter) 6.64 (7)

16. Donyell Malen (Roma) 6.63 (8)

17. Daniel Maldini (Cagliari) 6.61 (9)

18. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.60 (5)

19. Assane Diao (Como) 6.58 (6)

20. Fares Ghedjemis (Frosinone) 6.58 (6)