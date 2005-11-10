Serie C, 12ª giornata: i risultati dei due anticipi. Vincono AlbinoLeffe e Reggiana
Luca Bargellini
Si chiudono con due vittorie interne i primi due match della 12ª giornata di Serie C andati in scena questa sera. Per quanto riguarda il Girone A l'AlbinoLeffe ha avuto la meglio, fra le mura amiche, della Pergolettese con un pirotecnico 3-2, mentre nel Girone B la Reggiana supera 2-0 la Sambenedettese con entrambi i gol nella ripresa, tornando ad assaporare la gioia dei tre punti dopo due sconfitte consecutive. Di seguito il quadro completo delle gare dei due gironi:
SERIE C - 12ª GIORNATA
GIRONE A
AlbinoLeffe-Pergolettese 3-2
27' Desogus (A), 44' Faggi (A), 45+2' Pala (P), 56' Sali (A), 80' Jaouhari (P)
Sabato 31 ottobre
Ore 14:30 - Ospitaletto-Trento
Ore 17:30 - Giana Erminio-Alcione Milano
Domenica 1 novembre
Ore 12:30 - Folgore Caratese-Union Brescia
Ore 14:30 - Cittadella-Treviso
Ore 14:30 - Dolomiti Bellunesi-Lecco
Ore 17:30 - Carpi-Renate
Ore 17:30 - Lumezzane-Arzignano Valchiampo
Lunedì 2 novembre
Ore 20:30 - Juventus Next Gen-Pro Vercelli
Ore 20:30 - Novara-Desenzano
Classifica: Cittadella 27, Trento 23, Union Brescia 22, Arzignano Valchiampo 20, Treviso 19, Ospitaletto 18, Albinoleffe 17*, Pergolettese 17*, Alcione 15, Lecco 14, Desenzano 13, Lumezzane 12, Carpi 12, Pro Vercelli 12, Giana Erminio 11, Novara 10, Juventus Next Gen 10, Dolomiti Bellunesi 10, Folgore Caratese 7, Renate 5
* una gara in più
GIRONE B
Reggiana-Sambenedettese 2-0
50' Cavaliere, 60' Portanova
Sabato 31 ottobre
Ore 14:30 - Pescara-Torres
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Perugia
Ore 17:30 - Vado-Grosseto
Domenica 1 novembre
Ore 14:30 - Gubbio-Vis Pesaro
Ore 14:30 - Ravenna-Pineto
Ore 15:00 - Spezia-Atalanta U23
Ore 17:30 - Campobasso-Forlì
Ore 17:30 - Latina-Pianese
Ore 17:30 - Livorno-Ostiamare
Classifica - Spezia 29, Ravenna 23, Grosseto 22, Reggiana 20*, Pescara 18, Torres 18, Guidonia Montecelio 16, Livorno 16, Perugia 16, Campobasso 15, Vado 15, Atalanta U23 15, Latina 14, Pineto 14, Forlì 12, Sambenedettese 10*, Ostiamare 9, Pianese 9, Gubbio 7, Vis Pesaro 4
* una gara in più