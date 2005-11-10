Milan, Cardinale organizza una cena pre-derby: ci sono Galliani, Buonfiglio e Simonelli

A San Siro va in scena il derby di Milano per la 10ª giornata di Serie A. Le due squadre arrivano alla partita in due momenti completamente diversi: i nerazzurri sono forti del primo posto in classifica e della vittoria nell'ultimo match contro il Venezia mentre i rossoneri sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Bologna.

In vista del derby, come rivela Sportmediaset, Gerry Cardinale ha organizzato una cena in un noto ristorante milanese con alcune vecchie glorie rossonere: tra i presenti ci sono Kakà, Desailly, Serginho, Albertini, Tassotti, Brocchi, Filippo Galli e Massaro. Oltre a loro sono presenti anche Adriano Galliani, il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio e il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli.