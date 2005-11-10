Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Non solo Pulisic: gli altri 83 giocatori di Serie A che beneficiano ancora del Decreto Crescita

TMW
Gaetano Mocciaro
autore
Gaetano Mocciaro
ieri alle 23:15Serie A
30.10.2026 23:15Serie A
Fonti preferite
Il trequartista statunitense ha rinnovato il contratto col Milan agevolato dal Decreto Crescita. Vediamo chi è nelle stesse condizioni
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Christian Pulisic si è legato al Milan fino al 2031 e sarà uno dei giocatori più pagati della prima squadra, al pari di Adrien Rabiot e del capitano Mike Maignan. Lo statunitense è uno dei migliori acquisti dell'era RedBird e punta a diventare leader del presente e del futuro. A dare una mano alla proprietà per la fumata bianca della trattativa del rinnovo è stato il Decreto Crescita, del quale Pulisic, arrivato nel 2023, può ancora sfruttare. Chi sono gli altri calciatori per i quali i club di Serie A possono ancora godere di sgravi fiscali? Ecco l'elenco:

Gli 84 contratti con effetto ancora attivo

ATALANTA
ÉDERSON - 5,13 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2031
Charles DE KETELAERE - 3,21 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2028
Sead KOLASINAC - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2027
Nikola KRSTOVIC - 2,18 milioni di € lordi (1,7 netti) fino al 2030
Lazar SAMARDZIC - 1,92 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2029
Isak HIEN - 1,67 milioni di € lordi (1,3 netti) fino al 2028
Davide ZAPPACOSTA - 1,67 milioni di € lordi (1,3 netti) fino al 2028
Thomas KRISTENSEN - 380mila € lordi (300mila netti) fino al 2027

BOLOGNA
Lewis FERGUSON - 1,28 milioni di € lordi (1 netto) fino al 2028
Nikola MORO - 1,24 milioni di € lordi (970mila netti) fino al 2027
Emil HOLM - 1,03 milioni di € lordi (800mila netti) fino al 2028
Oussama EL AZZOUZI - 580mila € lordi (450mila netti) fino al 2027
Jesper KARLSSON - 510mila € lordi (400mila netti) fino al 2028

CAGLIARI
Yerry MINA - 1,92 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2028
Elia CAPRILE - 1,41 milioni di € lordi (1,1 netti) fino al 2029

COMO
Moise KEAN - 6,41 milioni di € lordi (5 netti) fino al 2027
Lucas DA CUNHA - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2031

FIORENTINA
Marin PONGRACIC - 2,69 milioni di € lordi (2,1 netti) fino al 2029
DODO - 1,92 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2027
Lucas BELTRAN - 1,15 milioni di € lordi (900mila netti) fino al 2028*
Oliver CHRISTENSEN - 640mila € lordi (500mila netti) fino al 2028

FROSINONE
Anthony OYONO - 510mila € lordi (400mila netti) fino al 2027

GENOA
Johan VASQUEZ - 1,28 milioni di € lordi (1 netto) fino al 2028
Morten FRENDRUP - 1,03 milioni di € lordi (800mila netti) fino al 2028

INTER
Piotr ZIELINSKI - 7,69 milioni di € lordi (6 netti) fino al 2028
Marcus THURAM - 7,69 milioni di € lordi (6 netti) fino al 2028
Benjamin PAVARD - 6,41 milioni di € lordi (5 netti) fino al 2028
Yann Aurel BISSECK - 3,85 milioni di € lordi (3 netti) fino al 2031
Carlos AUGUSTO - 2,82 milioni di € lordi (2,2 netti) fino al 2028
Henrikh MKHITARYAN - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2027

JUVENTUS
Teun KOOPMEINERS - 5,77 milioni di € lordi (4,5 netti) fino al 2029
Weston MCKENNIE - 5,28 milioni di € lordi (4,2 netti) fino al 2030
Nicolás GONZALEZ - 4,62 milioni di € lordi (3,6 netti) fino al 2029
Zeki CELIK - 4,1 milioni di € lordi (3,2 netti) fino al 2029
Jhon LUCUMI - 3,21 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2030
Pierre KALULU - 3,08 milioni di € lordi (2,4 netti) fino al 2029
Arkadiusz MILIK - 2,24 milioni di € lordi (1,75 netti) fino al 2027

LAZIO
Albert GUDMUNDSSON - 2,82 milioni di € lordi (2,2 netti) fino al 2027
Gustav ISAKSEN - 1,92 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2028
Christos MANDAS - 1,03 milioni di € lordi (800mila netti) fino al 2029

LECCE
Lassana COULIBALY - 770mila € lordi (600mila netti) fino al 2027
Ivan ILIC - 770mila € lordi (600mila netti) fino al 2027
Mohamed KABA - 320mila € lordi (250mila netti) fino al 2027

MILAN
Mike MAIGNAN - 6,41 milioni di € lordi (5 netti) fino al 2031
Samuel CHUKWUEZE - 5,13 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2028
Ruben LOFTUS-CHEEK - 5,13 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2027
Christian PULISIC - 5,13 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2031
Fikayo TOMORI - 4,49 milioni di € lordi (3,5 netti) fino al 2027
Alexis SAELEMAEKERS - 3,85 milioni di € lordi (3 netti) fino al 2031
Yunus MUSAH - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2028
Warren BONDO - 1,92 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2029

MONZA
Cyril NGONGE - 770mila € lordi (600mila netti) fino al 2027
Valentin ANTOV - 770mila € lordi (600mila netti) fino al 2027
Patrick CUTRONE - 640mila € lordi (500mila netti) fino al 2028

NAPOLI
Stanislav LOBOTKA - 3,59 milioni di € lordi (2,8 netti) fino al 2027
André ZAMBO ANGUISSA - 3,46 milioni di € lordi (2,7 netti) fino al 2027
Sam BEUKEMA - 3,21 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2030
Amir RRAHMANI - 3,21 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2027
Mathías OLIVERA - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2030
Jesper LINDSTROM - 1,67 milioni di € lordi (1,3 netti) fino al 2028*
Jens CAJUSTE - 770mila € lordi (600mila netti) fino al 2028*

PARMA
Adrián BERNABE - 1,03 milioni di € lordi (800mila netti) fino al 2027
El Bilal TOURE - 960mila € lordi (750mila netti) fino al 2027
Lautaro VALENTI - 770mila € lordi (600mila netti) fino al 2027

ROMA
Evan N'DICKA - 5,13 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2028
Mile SVILAR - 4,36 milioni di € lordi (3,4 netti) fino al 2030

SASSUOLO
Armand LAURIENTE - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2029
Josh DOIG - 1,54 milioni di € lordi (1 netto) fino al 2028
Kristian THORSTVEDT - 770mila € lordi (600mila netti) fino al 2027
Agustín ALVAREZ - 640mila € lordi (500mila netti) fino al 2027*
Janis ANTISTE - 450mila € lordi (350mila netti) fino al 2028*

TORINO
Nikola VLASIC - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2027
Pietro PELLEGRI - 1,28 milioni di € lordi (1 milione netto) fino al 2027
Ivan ILIC - 770mila € lordi (600mila netti) fino al 2027*

UDINESE
Keinan DAVIS - 1,92 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2031
Hassane KAMARA - 1,54 milioni di € lordi (1,2 milioni netti) fino al 2028
Enzo EBOSSE - 1,03 milioni di € lordi (800mila netti) fino al 2027
Maduka OKOYE - 900mila € lordi (700mila netti) fino al 2028
Sandi LOVRIC - 900mila € lordi (700mila netti) fino al 2027
Oier ZARRAGA - 450mila € lordi (350mila netti) fino al 2027

VENEZIA
Gianluca BUSIO - 2,94 milioni di € lordi (2,3 milioni di € netti) fino al 2028
Toma BASIC - 2,56 milioni di € lordi (2 milioni di € netti) fino al 2029
Simon SOHM - 2,09 milioni di € lordi (1,625 milioni di € netti) fino al 2027
Ridgeciano HAPS - 1,04 milioni di € lordi (810mila € netti) fino al 2028
Marin SVERKO - 830mila € lordi (650mila € netti) fino al 2028
Thórir Johann HELGASON - 480mila € lordi (375mila € netti) fino al 2029

* non in squadra

dati a fonte Capology.com

Articoli correlati

Immagine news 1
Ernesto Paolillo: "Inter, è il momento di vincere il derby. FIGC, sto con Galliani: ne sa più di Malagò"
Immagine news 2
31 ottobre 2004, il Messina vince il derby dello stretto. Gol decisivo di Di Napoli
Immagine news 3
Lecce, sirene di mercato per Tiago Gabriel: Roma in prima fila. Il prezzo è di 25 milioni
Immagine news 4
Primo gol con il Galatasaray per Leao: "Mi hanno accolto tutti bene, sono in un grande club"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
00:15 Serie A
Mora brilla con la Roma. Il ct del Portogallo U21: "Si vede che il club crede molto in lui"
Immagine news 2
00:08 Serie A
Lazio, Taylor si sta facendo notare anche in Premier. Occhio al Bournemouth
Ieri
Immagine news 3
23:59 Serie A
Lecce, sirene di mercato per Tiago Gabriel: Roma in prima fila. Il prezzo è di 25 milioni
Immagine news 4
23:53 Serie A
Juventus, a Marassi i tifosi invocano Conte: "Sette lettere per tornare a vincere: Antonio"
Immagine news 5
23:45 Serie A
Napoli, Hojlund: "Allegri mi lascia un po' più libero. Dobbiamo vincere qualcosa per il team"
Immagine news 6
23:37 Serie A
Milan, Moreira: "Ho fatto molti sacrifici, la mia famiglia mi ha aiutato tanto"
Immagine news 7
23:30 Serie A
Galliani a cena con Cardinale e le glorie milaniste: "Il derby? Di solito vince la sfavorita..."
Immagine news 8
23:23 Serie ATMW
TMWElezioni Figc, Malagò aspetta altre firme: il Genoa c'è, ma aveva dato appoggio a Galliani. Il punto
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Juventus, a gennaio serve anche un esterno sinistro: ecco tutti i nomi. Inter c’è un’idea Chiesa, che può diventare un’opzione anche per la Roma. Milan, punto rinnovi: dopo Pulisic ora Rabiot. Tresoldi il sogno per il futuro
Primo piano
Immagine top news n.0 Il 6-0 di Comandini, la stella in faccia e non solo: i 10 derby della Madonnina più iconici
Immagine top news n.1 Rizzetta: "Napoli? Scelta logica. Se non ci riusciremo sarà solo colpa nostra"
Immagine top news n.2 Pulisic rinnova a 5 milioni netti l'anno. In aiuto del Milan è arrivato il Decreto Crescita
Immagine top news n.3 Napoli, non solo Varela: occhio anche a Zoma. E per giugno resta l’ipotesi Cacciamani
Immagine top news n.4 Alla Juventus piace Raimondo. Prima, l'ultima carta per Spalletti: rientra Ekhator
Immagine top news n.5 Pulisic si lega a doppia mandata al Milan, annunciato il suo rinnovo fino al 2031
Immagine top news n.6 Chivu e lo stadio: “Amo il Meazza, ma… Inter fino al 2031? Non so, devo subire tanto”
Immagine top news n.7 La curiosa scelta di Orsato: Milan-Inter al napoletano Guida, il milanese Sozza per Juve-Napoli
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Un colpo a zero per il Napoli. Grazie ad Allegri e alla 'mossa Pirlo' per De Bruyne
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
Immagine news podcast n.2 Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
Immagine news podcast n.3 Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
Immagine news podcast n.4 L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan-Inter, quale il fattore decisivo nel derby? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan, occhio che il derby può essere la partita della svolta"
Immagine news Altre Notizie n.3 Rampulla: "Juve, no al traghettatore. Serve dare continuità ai risultati"
Serie A
Immagine box news Serie A Udinese, Davis: "Ambientato bene". Ma poi rivela: "Preferisco la cucina inglese"
Immagine box news Serie A Mora brilla con la Roma. Il ct del Portogallo U21: "Si vede che il club crede molto in lui"
Immagine box news Serie A Lazio, Taylor si sta facendo notare anche in Premier. Occhio al Bournemouth
Immagine box news Serie A Lecce, sirene di mercato per Tiago Gabriel: Roma in prima fila. Il prezzo è di 25 milioni
Immagine box news Serie A Juventus, a Marassi i tifosi invocano Conte: "Sette lettere per tornare a vincere: Antonio"
Immagine box news Serie A Napoli, Hojlund: "Allegri mi lascia un po' più libero. Dobbiamo vincere qualcosa per il team"
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, classifiche a confronto. Mantova da record: è +12! Male Cesena e Juve Stabia
Immagine box news Serie B Alla scoperta di Andrea Primasso. Il difensore del Pisa volto nuovo della Serie B
Immagine box news Serie B Avellino, D’Agostino sul nuovo stadio 'Partenio': “Mica facciamo beneficenza”
Immagine box news Serie B Catanzaro, Polito: “Mignani è la persona giusta. Ora l’obiettivo è salvarsi”
Immagine box news Serie B Juve Stabia nel mirino di Matt Rizzetta. Le Vespe (e non solo) se salta il progetto Napoli
Immagine box news Serie B Catanzaro, Mignani si presenta: “La medicina migliore sono i risultati”
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Vito Di Bari sbarca alla Salernitana
Immagine box news Serie C Ostiamare, D’Astolfo suona la carica: “Siamo in difficoltà Mi aspetto di più da tutti”
Immagine box news Serie C Lecco, Valente: “Dolomiti Bellunesi incognita, servirà adattarsi al campo”
Immagine box news Serie C Giugliano-Casertana, Stellone ha le idee chiare: “Riprenderci quei punti persi col Bari”
Immagine box news Serie C Trento, Tabbiani: “Siamo in un bel momento: mantenerlo non sarà facile. Ospitaletto insidioso”
Immagine box news Serie C Pescara, Buscè verso la Torres: “Abbiamo trovato la quadra con questo sistema"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Inter, notte da brividi: chi farà lo scherzetto nel derby?
Immagine box news Pronostici Pronostico Fiorentina-Atalanta, sfida delicata per entrambe: vincere è una necessità
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Monza-Napoli
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Parma Femminile, Sottili: "Dobbiamo ora essere in grado di abbinare le prestazioni ai risultati"
Immagine box news Calcio femminile Si chiude la 3ª giornata di Women’s Champions League: tra le italiane bene solo la Juve. Barca al top
Immagine box news Calcio femminile Juve Women vittoriosa in Champions. Guerrero: "Risultato che rende giustizia al nostro lavoro"
Immagine box news Calcio femminile La Juve "riabilita" l'Italia in Europa. Noordman: "Settimane difficili, vincere in Champions è importante"
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 3ª giornata: la Juve risolleva l'Italia. Bianconere corsare in Austria
Immagine box news Calcio femminile Parma Women, lesione del legamento crociato per Manon Uffren
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
31 ottobre 2004, il Messina vince il derby dello stretto. Gol decisivo di Di Napoli
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per la 9ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano