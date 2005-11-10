Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 9 giornate: Alvini primo, sprofondo Spalletti

Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 9 giornate: Alvini primo, sprofondo SpallettiFocus TMW
Gaetano Mocciaro
Massimiliano Alvini balza al comando della classifica degli allenatori per media voto. Gattuso stacca Gasperini, mentre Amorim perde tre posizioni. +2 per Allegri, -3 per Spalletti. Tra gli allenatori attualmente in carica, sono Runjaic e Gilardini hanno una media peggiore.
1. Massimiliano Alvini (Frosinone) 7.11 (9)
2. Gennaro Ivan Gattuso (Lazio) 7.00 (9)
3. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.89 (9)
4. Cesc Fàbregas (Como) 6.83 (9)
5. David Nicola (Venezia, dalla 7ª giornata) 6.67 (3)
6. Cristian Chivu (Inter) 6.50 (9)
7. Raffaele Palladino (Bologna) 6.40 (5)
8. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.17 (9)
9. Ignazio Abate (Torino) 6.17 (9)
10. Ruben Amorim (Milan) 6.17 (9)
11. Daniele De Rossi (Genoa) 6.06 (9)
12. Massimiliano Allegri (Napoli) 6.00 (9)
13. Ivan Juric (Monza) 5.94 (9)
14. Paolo Vanoli (Fiorentina, dalla 4ª giornata) 5.92 (6)
15. Maurizio Sarri (Atalanta) 5.78 (9)
16. Alberto Aquilani (Sassuolo) 5.78 (9)
17. Eusebio Di Francesco (Lecce) 5.78 (9)
18. Carlos Cuesta (Parma, fino alla 5ª giornata) 5.70 (5)
19. Luciano Spalletti (Juventus) 5.63 (8)
20. Kosta Runjaic (Udinese) 5.61 (9)
21. Domenico Tedesco (Bologna, fino alla 4ª giornata) 5.38 (4)
22. Alberto Gilardino (Parma, dalla 5ª giornata) 5.38 (4)
23. Giovanni Stroppa (Venezia, fino alla 6ª giornata) 5.25 (6)
24. Fabio Grosso (Fiorentina, fino alla 3ª giornata) 4.50 (3)