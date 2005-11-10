Milan, Moreira: "Ho fatto molti sacrifici, la mia famiglia mi ha aiutato tanto"

Nel corso della sua lunga intervista concessa a DAZN, l'esterno del Milan Diego Moreira ha parlato del suo rapporto con la famiglia: "Ho giocato a calcio ovunque, fin da piccolo, dalla ricreazione a scuola fino a casa, rompevo un sacco di cose. Dovunque andassi avevo sempre il pallone con me, era essenziale per la mia vita e ho sempre detto di voler diventare un calciatore professionista. Penso di esserci quasi… Ho lasciato mamma e casa mia a 15 anni, ma sono felice di averlo fatto, ho sempre saputo dove volevo arrivare. Ho fatto molti sacrifici, la mia famiglia mi ha aiutato tanto perché hanno continuato a credere in me, soprattutto mia madre, per lei è stata dura, ma ora siamo felici".

Qual è il suo rapporto con la sua famiglia e in particolare con sua madre?

"Lei è unica, mi ha dato la vita, ha fatto di tutto per me, è quella che ha sempre creduto in me, quando avevo un problema era sempre lì, non posso descriverlo. L'amore che provo con lei non lo proverò mai per nessuno. Mio nonno è un'altra persona che ha dedicato la sua vita a me, è come un padre, mi ha portato a ogni allenamento, ogni partita, non ne ha mai saltato uno e non mi ha mai fatto fare un ritardo, abbiamo un rapporto speciale, lui era un calciatore. Amo anche tutti i miei fratellini, il più piccolo si chiama Brian, quello di mezzo Tomas. Ovviamente sono molto legato a loro, è difficile vederci adesso. La nostra famiglia ha culture diverso, senza tutto questo non sarei qui oggi, sono felice di avere questo mix".

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