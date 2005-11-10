Palladino stuzzica, Dovbyk risponde: "Artem ha spinto, cerca di mettere in pratica le richieste"

Raffaele Palladino, allenatore del Bologna, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani pomeriggio contro il Monza e dalla sala stampa si è soffermato anche su una valutazione sul suo parco attaccanti. A partire da quello che sembra avere il presente e il futuro più in bilico, Artem Dovbyk.

Dovbyk sta rispondendo presente

Ha detto a tal proposito il tecnico rossoblù: "Artem in settimana ha spinto di più. Abbiamo avuto un confronto e lui ha cercato di mettere in pratica le mie richieste. Non ha la condizione per reggere novanta minuti ma domani è a disposizione. Jens si è adattato bene ed ha fatto un grande lavoro per la squadra sebbene quella non sia propriamente la sua posizione. Aspettando il rientro di Piccoli ed Enem ho a disposizione due attaccanti validi".

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