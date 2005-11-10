Napoli, Hojlund: "De Bruyne e McTominay giocatori fantastici. Con la Juve molto importante"

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund ha parlato di Scott McTominay e Kevin De Bruyne: "Sono due giocatori fantastici, con una grande reputazione nel mondo del calcio. Penso che tutti sappiamo quali siano le loro qualità sul campo, ma anche fuori ho un bel rapporto con entrambi. Sono ottimi giocatori e sono felice di condividere il campo con loro".

Veniamo al prossimo match con la Juventus. Che partita ti aspetti e che partita servirà al Napoli per fare risultato a Torino?

"Una partita molto importante, giocheremo in trasferta. Sarà una partita difficile. La Juventus è una squadra fantastica, con una grande storia. Conosco la rivalità tra i tifosi del Napoli e quelli della Juventus. Speriamo di poter vincere la partita".

Dopo la Juventus ci saranno le sfide contro il Porto in Champions League e la Lazio in campionato, prima della sosta per le Nazionali. Quanto saranno importanti queste tre partite?

"Sì, sono sfide molto importanti. La partita a Torino sarà molto difficile però dobbiamo continuare a migliorare. Dobbiamo lavorare duramente per migliorare e per vincere. Saranno tre partite, due in trasferta e una in casa, che saranno difficili, anche per il viaggio. Potrebbe essere una settimana molto positiva se vinciamo tre partite. Ma, se non le vinciamo tutte, potrebbe essere un periodo difficile prima della sosta internazionale. Speriamo di poter fare bene".

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