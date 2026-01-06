Shevchenko e Seedorf avversari... per beneficenza: la partita si giocherà a Montecarlo

Il Principato di Monaco si prepara a vivere un grande appuntamento all’insegna dello sport e della solidarietà. Sabato 24 gennaio, alle 15.30, lo Stadio Louis II ospiterà la sesta edizione della Fight Aids Cup, evento benefico ormai entrato nel calendario delle grandi manifestazioni monegasche, inserito nel contesto prestigioso del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. In campo, come da tradizione, i Barbagiuans de Monaco affronteranno il Cirque FC, in una sfida che unisce calcio, spettacolo e impegno sociale a sostegno dell’associazione Fight Aids Monaco, fondata e presieduta dalla Principessa Stéphanie.

Sotto la guida del presidente Louis Ducruet, i Barbagiuans hanno intrapreso una nuova fase di crescita, aprendosi sempre più a leggende internazionali del calcio e ampliando così la portata del loro messaggio di sensibilizzazione. Il pubblico potrà ammirare un parterre di assoluto prestigio, con campioni del calibro di Eden Hazard, Bafétimbi Gomis, Robert Pirès, Ludovic Giuly, Clarence Seedorf, Christian Karembeu e Youri Djorkaeff, riuniti per una causa che da oltre vent’anni mobilita il Principato.

Il Cirque FC, caratterizzato quest’anno da una forte impronta italiana, sarà guidato da Andriy Shevchenko, Pallone d’Oro 2004 e capitano per questa edizione, figura simbolica del legame tra il mondo del circo e i valori di solidarietà promossi dall’associazione. Se l’obiettivo benefico resta centrale, anche l’aspetto agonistico promette spettacolo: il Cirque FC è in vantaggio negli scontri diretti, con quattro vittorie contro una sola dei Barbagiuans. Deciso a riequilibrare il bilancio, Ducruet punta a un nuovo successo, senza dimenticare che la vera vittoria si misura soprattutto nell’impatto umano ed economico dell’iniziativa. Con oltre un milione di euro già raccolti e devoluti, la Fight Aids Cup si conferma un evento simbolo, capace di trasmettere un messaggio di solidarietà che va ben oltre il rettangolo di gioco.