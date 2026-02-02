Ufficiale
Avellino, depositato in Lega il contratto di prestito di Le Borgne dal Como
Volto nuovo in casa Avellino. Attraverso il sito ufficiale della Lega B si apprende del deposito del contratto di trasferimento a titolo temporaneo dal Como del centrocampista francese Andrea Le Borgne.
Il classe 2005 saluta il club lariano, nel quale è approdato nell'estate 2024, con una presenza in prima squadra.
