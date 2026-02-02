Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di lunedì 2 febbraio 2026

Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani spicca il grave gesto di violenza maturato allo Zini, dove Emil Audero è stato colpito da un petardo durante Cremonese-Inter. Un fatto grave, che ha comportato la sospensione del match per diversi minuti e che potrebbe portare ad una multa e alla chiusura della curva per i nerazzurri.

Massima solidarietà da parte di tutti i giocatori al portiere, che nonostante la grande paura è rimasto illeso. Anche l'Inter, che sul campo si è imposta 0-2 portandosi a +8 sul Milan, ha condannato fermamente il gesto tramite il presidente Marotta. Nel frattempo la Digos ha individuato il colpevole del folle gesto. Tra gli altri argomenti spicca pure il successo della Juventus, passata con un largo 1-4 sul Parma e tornata nuovamente al quarto posto con 45 punti.

I bianconeri però dovranno attendere il match di questa sera, visto che dalle 20.45 la Roma farà visita all'Udinese puntando al nuovo sorpasso sulla Vecchia Signora. Tra i temi più caldi anche quelli relativi al mercato, con il Milan che sta riflettendo sull'operazione Mateta. Oggi si terranno nuove visite mediche per il giocatore, con cui il Diavolo ha già un accordo proprio come con il Crystal Palace, club che ne detiene il cartellino.