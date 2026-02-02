Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di lunedì 2 febbraio 2026

Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di lunedì 2 febbraio 2026TUTTO mercato WEB
Oggi alle 07:01Rassegna stampa
Filippo D'Angelo

Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani spicca il grave gesto di violenza maturato allo Zini, dove Emil Audero è stato colpito da un petardo durante Cremonese-Inter. Un fatto grave, che ha comportato la sospensione del match per diversi minuti e che potrebbe portare ad una multa e alla chiusura della curva per i nerazzurri.

Massima solidarietà da parte di tutti i giocatori al portiere, che nonostante la grande paura è rimasto illeso. Anche l'Inter, che sul campo si è imposta 0-2 portandosi a +8 sul Milan, ha condannato fermamente il gesto tramite il presidente Marotta. Nel frattempo la Digos ha individuato il colpevole del folle gesto. Tra gli altri argomenti spicca pure il successo della Juventus, passata con un largo 1-4 sul Parma e tornata nuovamente al quarto posto con 45 punti.

I bianconeri però dovranno attendere il match di questa sera, visto che dalle 20.45 la Roma farà visita all'Udinese puntando al nuovo sorpasso sulla Vecchia Signora. Tra i temi più caldi anche quelli relativi al mercato, con il Milan che sta riflettendo sull'operazione Mateta. Oggi si terranno nuove visite mediche per il giocatore, con cui il Diavolo ha già un accordo proprio come con il Crystal Palace, club che ne detiene il cartellino.

Articoli correlati
L'Inter passa anche a Cremona. Il QS in prima pagina: "Lautaro regala sogni" L'Inter passa anche a Cremona. Il QS in prima pagina: "Lautaro regala sogni"
Calciomercato Inter, per Diaby c'è l'obbligo di riscatto: le cifre e l'attesa per... Calciomercato Inter, per Diaby c'è l'obbligo di riscatto: le cifre e l'attesa per la risposta ma Pif sembra negativo
Follia allo Zini. Il Corriere dello Sport in apertura: "Audero shock, colpito da... Follia allo Zini. Il Corriere dello Sport in apertura: "Audero shock, colpito da un petardo"
Altre notizie Rassegna stampa
"L'Atalanta in 10 per tutto l'incontro pareggia col Como". L'apertura de L'Eco di... "L'Atalanta in 10 per tutto l'incontro pareggia col Como". L'apertura de L'Eco di Bergamo
Genoa, ultime ore di mercato. Il Secolo XIX: "Thorsby verso l'addio, piace Diawara"... Genoa, ultime ore di mercato. Il Secolo XIX: "Thorsby verso l'addio, piace Diawara"
Problemi in difesa, la Fiorentina corre ai ripari. La Repubblica di Firenze: "Arriva... Problemi in difesa, la Fiorentina corre ai ripari. La Repubblica di Firenze: "Arriva Rugani"
Trasferta a Udine per i giallorossi. Il Romanista in apertura: "Attacca senza tregua"... Trasferta a Udine per i giallorossi. Il Romanista in apertura: "Attacca senza tregua"
Nico Paz sbaglia dagli undici metri e si dispera. La Provincia di Como: "Don't cry... Nico Paz sbaglia dagli undici metri e si dispera. La Provincia di Como: "Don't cry argentino"
L'Inter passa anche a Cremona. Il QS in prima pagina: "Lautaro regala sogni" L'Inter passa anche a Cremona. Il QS in prima pagina: "Lautaro regala sogni"
Roma, Zaragoza rinforzo last minute per Gasp. Il Messaggero: "Arriva l'uomo dei dribbling"... Roma, Zaragoza rinforzo last minute per Gasp. Il Messaggero: "Arriva l'uomo dei dribbling"
Di Lorenzo si ferma per due mesi. Il Mattino in prima pagina: "Rialzati capitano"... Di Lorenzo si ferma per due mesi. Il Mattino in prima pagina: "Rialzati capitano"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
1 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
2 Da Mateta a Icardi, passando per Lookman, fino a Gosens: le ultime 24 ore di mercato in Italia
3 Che bella Juventus: Spalletti fa la voce grossa a Parma e chiude a Icardi: "Non lo vogliamo"
4 Non solo Benzema, un altro francese saluta l'Al Ittihad: Kante vicino al Fenerbahce
5 Ardoino racconta il no di Exor: "Siamo entrati col cappello in mano, ma non ci hanno sorriso"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, ecco Zaragoza dal Bayern: l'esterno è atterrato a Fiumicino. Le immagini
Immagine top news n.1 Che bella Juventus: Spalletti fa la voce grossa a Parma e chiude a Icardi: "Non lo vogliamo"
Immagine top news n.2 Da Mateta a Icardi, passando per Lookman, fino a Gosens: le ultime 24 ore di mercato in Italia
Immagine top news n.3 Pisa, nome a sorpresa per la panchina: Hiljemark è il primo nome. I dettagli
Immagine top news n.4 Fiorentina, Gosens vuole restare: no del tedesco alla proposta del Nottingham
Immagine top news n.5 Milan-Mateta, serve altro tempo: un medico dei rossoneri a Londra. Tutti i dettagli
Immagine top news n.6 Juventus, Chiellini: "Escludo l'operazione Icardi. Kolo Muani? Siamo in attesa"
Immagine top news n.7 Juventus, Holm arrivato al J Medical: prima le visite e poi la firma sul contratto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.2 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.3 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.4 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Lo Monaco: "Lazio, imporre a Lotito di stare zitto. Servirebbe un bagno di umiltà"
Immagine news Serie C n.2 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.3 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo sempre nel segno di Berardi. E anche Matic incorona 'Super Mimmo'
Immagine news Serie A n.2 Roma tra campo e mercato: è arrivato Zaragoza, stasera la sfida all’Udinese
Immagine news Serie A n.3 Acquisto Mateta: arriva o no? Cosa succede, i dubbi del Milan, la decisione finale
Immagine news Serie A n.4 Lookman all'Atletico è l'ultimo colpo su una nuova inattesa asse di mercato
Immagine news Serie A n.5 Inter, la musica giusta a Cremona. Lautaro e Zielinski blindano la vetta
Immagine news Serie A n.6 Juve show al Tardini, Spalletti con il fiato sospeso per Yildiz
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, in arrivo Diakite in prestito dal Palermo
Immagine news Serie B n.3 Palermo, tentativo per Depaoli. Il calciatore al momento non è convinto di partire
Immagine news Serie B n.4 Padova, Andreoletti: "Sconfitta difficile da digerire, con questo spirito ci si salva"
Immagine news Serie B n.5 Monza, Bianco: "Vittoria meritata. Arbitraggio? mai un rigore in 22 partite"
Immagine news Serie B n.6 Venezia, dal Luton Town FC arriva il centrocampista Dabo: i dettagli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Raffaele: "Voglio portare i granata in B. In casa facciamo più fatica"
Immagine news Serie C n.2 Giugliano, Di Napoli: "Un onore fare un punto in uno stadio come l'Arechi"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza travolgente a Busto Arsizio, Gallo: "Gara insidiosa, ma siamo sulla strada giusta"
Immagine news Serie C n.4 Dolomiti Bellunesi, Marconi decisivo contro la v. Verona: "Gol pesantissimo, ma posso fare di più"
Immagine news Serie C n.5 Sorrento da urlo contro il Catania, Serpini: "Ribaltata una partita difficile, così si costruisce la salvezza"
Immagine news Serie C n.6 Juve Stabia, preso Daniel Perin: resterà in prestito al Treviso
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Parma Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Calcio donne: Girelli da record con Juve, 'Più di una pietra miliare'
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, tripla Beccari e Girelli trascinano la Juventus: 4-0 al Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Girelli nella storia: 238 presenze, nessuna come lei in bianconero
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Sottili: "Lazio squadra forte, ma noi avremmo meritato qualcosa in più del pari"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 12ª giornata: il Parma frena la Roma, e l'Inter accorcia dalla capolista giallorossa
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 12ª giornata: il Milan piega il Genoa, non vanno oltre il pari Lazio e Como
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping