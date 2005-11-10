Simeone, non solo calcio: impero immobiliare da 40 milioni con oltre 180 appartamenti a Madrid

Non soltanto successi in panchina per Diego Simeone. L'allenatore dell'Atlético Madrid ha costruito negli anni anche un importante patrimonio immobiliare nella capitale spagnola insieme alla compagna Carla Pereyra. Secondo quanto ricostruito dal programma Equipo de Investigación, il valore complessivo degli immobili riconducibili alla coppia sarebbe vicino ai 40 milioni di euro. Simeone, che per diverse stagioni ha percepito uno stipendio superiore ai 20 milioni di euro annui secondo L'Équipe, avrebbe destinato una parte significativa dei propri guadagni agli investimenti nel mattone.

Oltre 180 appartamenti e sette edifici nelle zone più prestigiose di Madrid

Un ruolo centrale nelle operazioni è ricoperto proprio da Pereyra. La coppia ha fondato Carpersim SL, società impegnata nella promozione, gestione e compravendita di immobili. Il patrimonio della compagnia ammonterebbe a circa 39,7 milioni di euro e comprenderebbe più di 180 appartamenti e sette edifici, concentrati soprattutto in alcuni dei quartieri più prestigiosi di Madrid, tra cui Salamanca e Chamberí.

Una nuova società per ampliare gli investimenti immobiliari

Gli investimenti non si sono fermati al patrimonio già accumulato. Nel 2024 Simeone e Pereyra hanno infatti costituito una seconda società, Tres Cantos 1415, attraverso la quale è stato acquistato un terreno di quasi un ettaro nella zona settentrionale di Madrid. Il progetto prevede la costruzione di nuovi edifici e comprende anche la realizzazione di residenze destinate agli studenti universitari. Un'attività imprenditoriale che negli anni ha quindi affiancato la lunga e remunerativa carriera calcistica del tecnico argentino.