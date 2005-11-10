Inter, Chivu: "Dobbiamo gestire i giocatori per evitare infortuni. Brugge ha identità forte"

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della gara contro il Brugge, valida per la seconda giornata della League Phase: "Le partite in casa non ci bastano per passare agli ottavi. Vogliamo ottenere il massimo per qualificarci direttamente".

Quali sono gli ostacoli contro una squadra che negli ultimi anni ha fatto molto bene in Champions?

"Ha un'identità ed è propositiva in entrambe le fasi. Ha un determinato valore e l'allenatore ha creato un buon gruppo. In Champions League le partite non sono mai facili".

Come sta la squadra?

"Noi nelle partite che affrontiamo abbiamo bisogno di energia per tenere un certo tipo di atteggiamento. Contro il Parma abbiamo fatto scelte diverse rispetto a quello che qualcuno poteva pensare. Ma abbiamo una rosa importante, avendo a disposizione un gruppo forte".

Come gestirà Calhanoglu?

"Il suo valore nessuno può metterlo in discussione. Vedremo che tipo di gestione useremo. Abbiamo bisogno di tutti, giocheremo tanto, ogni tre giorni, e non dovremo mettere a rischio l'integrità fisica dei giocatori".

La Champions cos'è per lei?

"Dovremo fare molta attenzione a queste domande. Se diciamo "sogno" o "obiettivo" cambia molto. È giusto che una squadra come l'Inter abbia ambizione e vogliamo arrivare fin dove possiamo arrivare, sognando di arrivare il più avanti possibile".