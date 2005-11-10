Simeone rende omaggio a Messi: "Ci ha insegnato a lottare e a insistere nei momenti difficili"

Diego Simeone rende omaggio a Lionel Messi dopo l'ultima apparizione del fuoriclasse argentino con la maglia della Nazionale. Alla vigilia della sfida tra Atletico Madrid e Alaves, il tecnico dei Colchoneros ha dedicato parole cariche di ammirazione al capitano, soffermandosi non soltanto sui risultati ottenuti, ma anche sul valore umano e sportivo della sua carriera: "Ci ha insegnato a lottare e, quando le cose vanno male, a continuare a insistere", ha dichiarato il Cholo, sottolineando quanto Messi abbia rappresentato per il calcio argentino. Un percorso costellato di successi e capace di regalare tantissime gioie ai tifosi, come ha ricordato lo stesso allenatore.

Simeone ha poi evidenziato la straordinaria continuità del numero dieci, capace di mantenersi ai massimi livelli per oltre vent'anni. "Dal punto di vista dei numeri è insuperabile. La sua crescita come persona e come sportivo ha superato ogni limite. Si è sempre comportato con rispetto e correttezza, ed è difficile riuscirci per venti o venticinque anni", ha aggiunto. Nessuna presa di posizione, invece, sul confronto tra Messi e Diego Armando Maradona, due autentiche leggende del calcio argentino. "Non voglio cadere nella facile demagogia di scegliere uno dei due. Ho avuto la fortuna di giocare con Maradona, ma non quella di giocare con Messi. Noi argentini dobbiamo essere grati di aver avuto due calciatori straordinari, i migliori della storia", ha spiegato Simeone.

L'omaggio arriva dopo la partita disputata da Messi al Monumental il 6 ottobre, la sua ultima presenza con la Selección. Nel palmarès del fuoriclasse figurano il Mondiale del 2022, le Copa América del 2021 e del 2024 e la Finalissima del 2022: trionfi che hanno consacrato definitivamente il suo posto nella storia del calcio argentino.