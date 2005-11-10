Grazioli (AIC): "Commissariamento FIGC? Serve un po' di tranquillità nei Palazzi"

Gianni Grazioli, direttore generale dell’AIC e coordinatore del Club Italia, ha parlato a margine del Gran Gala del calcio triveneto del momento del calcio italiano: “Adesso c’è il commissario, ci auguriamo tutti che questa fase finisca quanto prima e si possa ripartire con questa governance per migliorare il nostro calcio, non solo a livello di Nazionali, dove mi sembra ci siano i presupposti.

Adesso serve un po’ di tranquillità nei palazzi, dopodiché bisogna lavorare tutti insieme per far tornare il calcio italiano ai livelli che gli competono e che l’hanno visto protagonista negli anni.

C’è anche un Europeo 2032 da salvaguardare e da portare a casa, ma mi pare che anche sul tema degli stadi si stia lavorando per essere in linea e rispettare i parametri indicati dall’UEFA”.