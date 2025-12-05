Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Liverpool, Slot: "Salah è sempre nei miei pensieri. Chiesa? C'è tanta concorrenza davanti"
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 12:56Calcio estero
Simone Lorini

L'allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida contro il Leeds: "Quattro punti in due partite sono diversi dalle ultime due gare casalinghe che abbiamo giocato, che abbiamo perso subendo sette gol. Siamo stati a una deviazione dal mantenere due clean sheets. Il West Ham non ha segnato sull'unica occasione avuta, il Sunderland nemmeno, ma il loro gol non è stato una vera occasione. Quindi questo è un passo avanti, non abbiamo subito gol su calcio piazzato, il che è forse importante per i risultati ottenuti", ha dichiarato Slot.

Il tecnico ha sottolineato i lati positivi, citando i nuovi arrivati: "Abbiamo ottenuto fiducia dai giocatori che abbiamo inserito in estate, Florian [Wirtz] è il più evidente, ma anche Kerkez, e Isak ha segnato il suo primo gol. Ci sono aspetti positivi da prendere, ma non siamo ancora dove vogliamo essere. Ma rispetto alle sconfitte, ci sono cose per cui essere ottimisti".

Slot su Isak: "Non è l'unico numero 9 a non ricevere molte chance. Ho visto il secondo tempo di Leeds-City e tutta la partita contro il Chelsea e non è che, a questo livello, il 9 sia coinvolto in molte occasioni ogni partita, ma è chiaro che vogliamo portarlo in situazioni più pericolose. Non siamo stati in grado di creare troppe chance ultimamente perché siamo meno offensivi, ed è nella mia lista di cose da migliorare: coinvolgere di più il 9".

Su Wirtz: "Non ha segnato gol, ma se si ottiene fiducia solo dai gol, è sbagliato. La sua fiducia la si vede da quanto spesso vuole la palla e quanto spesso gliela danno. Quindi ha molta fiducia, ma è anche chiaro che è tornato con un infortunio dalla Germania, quindi sono felice che possa giocare così tanti minuti. Ha fatto bene. Non sono sorpreso che sia stato coinvolto nel gol contro il Sunderland, è stato uno di quelli che ha continuato a provarci ed è stato creativo".

Su Chiesa: "Come ho appena detto, ogni giocatore può partire titolare, ma abbiamo molte opzioni per iniziare nella sua posizione. Spesso ha avuto un impatto dalla panchina, quindi normalmente si mette un attaccante per segnare, ma lui in questa situazione ha continuato a correre quando un giocatore potrebbe fermarsi e pensare di non poter fare molto uno contro uno, e questo dice molto sulla sua mentalità di non arrendersi".

Su Salah: "Penso che ogni giocatore sia nella mia mente per iniziare, e Mo è un giocatore eccezionale per noi. È sempre nei miei pensieri per partire titolare o per subentrare. Il dibattito intorno alla sua esclusione, sì lo capisco. perché se lo merita, è stato così influente per me e per sei o sette anni. È assolutamente normale che la gente ne parli quando non gioca".

Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda
