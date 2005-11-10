Bazzani: "Cisse ricorda Robinho. Al Milan servirebbero un attaccante e un difensore"

L’ex attaccante Fabio Bazzani è stato interrogato su argomenti che riguardano gli attaccanti del Milan, ma non solo nel corso di un’intervista da lui rilasciata al portale specializzato MilanNews.it. La chiacchierata comincia con un voto a questa prima fetta di stagione del Diavolo, giudicata “da 6,5”.

Stupito da Cisse?

“Si vedevano già le sue qualità ma non è stato così scontato il suo rendimento finora con la prima squadra. A chi assomiglia? Non amo fare i confronti, ma ti direi per movenze e corsa Robinho, anche per la postura del corpo…”.

Che tipo di operazioni si aspetta nel calciomercato di gennaio?

“Servirebbero un attaccante e un difensore centrale. Dipende poi tutto dalle situazioni, forse anche un esterno sarebbe utile in questo momento, perché i rientri di Saelemakers e Chukwueze sono lunghi, anche solo per non sacrificare Musah in un ruolo non suo”.

Come si spiega lo scarso rendimento offensivo di Goncalo Ramos?

“Lui deve cercare di occupare più l’area. E anche la squadra deve essere brava a fare più possesso nella metà campo avversaria, così lui può essere vicino alla porta. Oggi quando va in area è bravo a lavorare più per gli altri. A Genova ha fatto due cose straordinarie in occasione dei gol del Milan, anche sul gol di Cisse gli libera lo spazio per il tiro. Da un 9 come lui qualche gol in più te lo aspetti”.