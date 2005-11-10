Serie A Women, 7ª giornata: spettacolare 3-3 fra Napoli Women e Milan

Finisce con uno spettacolare 3-3 il match che ha aperto le danze per la 7ª giornata della Serie A Woman fra Napoli Women e Milan.

IL MATCH

Padrone di casa avanti dopo appena 5' col gol di Dompig, con le rossonere che riagganciano le partenopee e le superano con la doppietta di Fornes prima dell'intervallo. Nella ripresa partenopee che impattano il risultato con Kokaz al 58', nuovo vantaggio delle Diavolesse al 78' con Koivisto e pareggio definitivo all'84' di Giordano

LA CLASSIFICA

Con questo pareggio il Milan sale a quota 7 punti, agganciando la Ternana Woman attesa in campo domani dal match contro il Sassuolo. Napoli Woman che, invece, sale a 6 punti, staccando momentaneamente di una lunghezza il Parma pronto a sfidare la Roma fra pochi minuti.

SERIE A WOMEN - 7ª GIORNATA

Napoli Women-Milan 3-3

5' Dompig (N), 16' e 26' Fornes (M), 58' Kozak (N), 78' Koivisto (M), 84' Giordano (N)

Sabato 14 novembre

Ore 15:00 - Roma-Parma

Ore 18:00 - Fiorentina-Lazio

Domenica 15 novembre

Ore 12:30 - Sassuolo-Ternana Women

Ore 15:00 - Como 1907-Como Women

Ore 15:00 - Inter-Juventus (diretta Rai 2 e RaiPlay)

SERIE A WOMEN - CLASSIFICA

Roma 18

Inter 16

Como 1907 11

Fiorentina 10

Juventus 9

Como Women 8

Milan 7*

Ternana Women 7

Napoli Women 6*

Parma 5

Lazio 3

Sassuolo 2

* una gara in più

DOVE VEDERE LA SERIE A WOMEN

Anche per questa stagione, così come accaduto in quelle precedenti, tutte le gare di Serie A Women Athora saranno trasmesse in diretta su DAZN in modalità ‘Freemium’ (con registrazione gratuita alla app, fatta eccezione per il match trasmesso anche dalla Rai), con un match ogni fine settimana anche sui canali Rai e su RaiPlay. Tutti gli highlights delle partite sul canale YouTube della Serie A Women. I gol, le giocate più belle e le emozioni saranno disponibili anche sui canali social della Serie A Women, per non perdere neanche un’emozione della Serie A Women Athora 2026-27.