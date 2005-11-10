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Benevento, Cherubini: "Il gruppo è genuino, ci toglieremo grandissime soddisfazioni"

Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 08:05Serie B
11.10.2026 08:05Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il successo contro il Cesena, l'attaccante del Benevento Luigi Cherubini ha commentato: "Ogni partita è difficile - ha esordito l'ex Sampdoria come riporta Ottopagine.it - però siamo stati bravi a soffrire tutti insieme con grande sacrificio. Sono contentissimo del gol, ma l'importante è aver vinto. Si tratta di un risultato che ci permette di proseguire la striscia positiva. Personalmente, mi metto sempre a disposizione del mister e rispetto le sue scelte. Cerco di mettermi in mostra, dando beneficio alla squadra. Il gruppo è genuino, sono sicuro che ci toglieremo grandissime soddisfazioni.

Per me è un orgoglio indossare la maglia dell'Italia - ha proseguito -. E' arrivato anche il gol e questo mi rende felice, così come per la marcatura di oggi. Ringrazio Vigorito per le sue parole positive nei miei confronti, ho grande stima in lui. Ha creduto in me e sono contentissimo. La scelta di venire a Benevento è stata facile, ho avvertito sin da subito grande vicinanza e una spinta nel venire in una piazza speciale.

i tifosi sono stati grandiosi - ha concluso -. Vederli soffrire insieme a noi è un orgoglio incredibile. Gli dobbiamo sempre qualcosa così come a noi stessi. Il gol lo dedico alla mia famiglia".

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