Serie B, Padova-Carrarese: Calabro contro il suo passato. Pagliuca riparte dalla tribuna

Gara ricca di spunti quella in programma questo pomeriggio ore 17.15 tra Padova e Carrarese, valida per la 6^ giornata di serie BKT. Intanto è la partita di Antonio Calabro contro il suo recente passato, il tecnico pugliese ha portato i marmiferi in serie B conquistando due salvezze. Questa sarà anche la prima partita sotto la gestione Guido Pagliuca chiamato in sostituzione dell’esonerato Antonio Cioffi, gli incroci se vogliamo possono proseguire visto che il tecnico di Cecina ha chiuso la sua esperienza con l’Empoli proprio durante questa sosta, al suo posto in Toscana è arrivato Matteo Andreoletti, tecnico della promozione dalla C alla B proprio dei veneti. I biancoscudati ripartono dai 7 punti conquistati nelle prime cinque giornata che li collocano nella pancia del gruppo, e dalla possibilità con un successo di affacciarsi alle posizioni nobili del torneo. Il Padova farà bene a non fidarsi alla voglia di rivalsa dei toscani, protagonisti di un avvio disastroso, dove hanno conquistato un punto e vorranno fin da questo pomeriggio iniziare a muovere la propria classifica. Chiamato a dirigere il confronto Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta.

Come arriva il Padova – Antonio Calabro deve fare a meno dello squalificato Carissoni che va ad aggiungersi a Zanimacchia. Nel 3-5-2 di partenza davanti a Sorrentino agirà il trio difensivo composto da Dellavalle, Lovato, e Sgarbi. Sugli esterni spazio a Capelli e Cocchi, l’ex Zuelli in mediana supportato da Galazzi e Fusi. In avanti la coppia d’attacco composta da Caprari e Moro. Prima convocazione per Artistico che potrebbe subentrare nella ripresa.

Come arriva la Carrarese – Sull’altra sponda Guido Pagliuca dovrà rimandare il suo esordio fisico in panchina, dovrà scontare il secondo turno di squalifica e sarà sostituito da Bruno Batista. Assenti Dagba e Bonfanti con Topalovic in dubbio avendo appena smaltito i viaggi per gli impegni della sua nazionale. Non ci si dovrebbe discostare dal 3-5-2, il trio difensivo dovrebbe essere composto da Ruggeri, Oliana e Reale a protezione di Pizzignacco. Guercio e Rouhi saranno i quinti con Schiavi in cabina di regia affiancato da due tra Martini, Rubino e Braunoder. In avanti ballottaggio fra Marconi e Cisse quale partner di Abiuso.