Cagliari, contro la Juventus rossoblù a caccia dell'impresa: Pisacane ritrova pedine importanti

Finalmente è di nuovo tempo di Serie A. Dopo una lunghissima pausa per le Nazionali riparte la massima serie italiana e anche il Cagliari di mister Fabio Pisacane è pronto per tornare in campo. Un rientro col botto, che vedrà i rossoblù impegnati in un match complicatissimo contro la Juventus. Calcio d'inizio fissato per stasera alle 20:45 in una Unipol Domus sold out, che freme dalla voglia di vedere i propri paladini sfidare una delle big del torneo.

Attualmente la Vecchia Signora si trova al settimo posto in classifica con 10 punti, mentre i sardi godono di un bel quarto posto a quota 12. L'incontro di oggi sarà certamente complicato. I bianconeri scenderanno sul manto erboso con il coltello tra i denti e con la voglia di conquistare i tre punti. Deiola e soci, però, da parte loro, sanno che nulla è impossibile e col giusto atteggiamento, esattamente come fatto fino ad ora, mantenere le parti alte della classifica non è poi così un'utopia.

Tanti recuperi dall'infermeria

Non solo il tanto entusiasmo per un avvio sprint. Il tecnico dei cagliaritani può infatti sorridere anche per i diversi recuperi giunti grazie a questa sosta Nazionali. Nella lista dei convocati appare per la prima volta M'Bala Nzola, protagonista nel Trofeo de Vallecas contro il Rayo Vallecano. L'attaccante angolano è uno degli acquisti della sessione di mercato estiva ma, a causa del suo arrivo last minute e del poco tempo a disposizione per ritrovare la forma, nelle prime cinque giornate di campionato ha supportato la sua squadra dalla tribuna. Per lui domani sarà il debutto in panchina e chissà non diventi anche uno dei calciatori in campo.

Nella lista dei convocati ci sono anche Kevin Carlos, Deiola e Sherri: tutti e tre sono riusciti a smaltire i vari infortuni, più o meno gravi e sono tornati a disposizione dell'allenatore.

La soddisfazione del DS Accardi

L'avvio di stagione d'oro del Cagliari non soddisfa soltanto tifosi e Pisacane. Anche il DS Accardi è rimasto piacevolmente stupito da quanto fatto dalla rosa che, come detto più volte e in più occasioni, ha come obiettivo primario quello di conquistare la salvezza. E proprio durante un'intervista rilasciata in settimana, il Direttore Sportivo rossoblù si è espresso così in merito a questa grande partenza: "Non mi aspettavo un inizio così: ci stiamo godendo questo momento ma allo stesso tempo siamo equilibrati e concentrati nel sapere che siamo solo all’inizio, che il percorso è ancora molto lungo e che l’obiettivo da raggiungere è quello della salvezza. L’aspetto positivo è che i punti siano arrivati attraverso idee chiare che l’allenatore ha trasmesso alla squadra".

Ora ci si delizia di quanto fatto, ma la concentrazione deve restare sempre al massimo. Il percorso è lungo e ogni partita è una vera e propria battaglia.