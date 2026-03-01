Il Romanista verso Roma-Juve: "Break point". Sulla formazione: "La scelta è Pisilli"
La prima pagina de Il Romanista è interamente dedicata al big match dell’Olimpico tra Roma e Juventus. Il titolo centrale scelto dal quotidiano è “Break Point”, a fotografare una sfida decisiva nella corsa Champions e nel momento chiave della stagione giallorossa. In alto trova spazio il richiamo alla partita delle 20.45 con un messaggio diretto alla squadra: “Roma-Juventus. All’Olimpico la madrid di tutte le partite. Contro un avversario storico ci giochiamo la sfida più importante per cercare di avvicinare la Champions. Vale sempre tanto, stasera quasi tutto. Forza ragazzi”.
Nel box di sinistra si celebra il momento della squadra con “Punto e virgola, canta la Roma”, mentre sul lato destro il quotidiano sottolinea l’atteggiamento richiesto nella gara: “Cogito ergo sud. Contro un muro”, a evocare una sfida di sacrificio e concentrazione.
Ampio spazio anche alle tematiche di Trigoria. In taglio basso campeggia il titolo “La scelta è Pisilli”, con il sottotitolo “Dal campo Nicolò con Pellegrini dietro Malen. Dybala c’è”, a indicare le possibili scelte di formazione. A corredo, l’intervista a Vieri con un messaggio chiaro: “Dobbiamo insistere per compiere la missione”.
Chiude il quadro il focus sugli avversari, con “Dubbi Yildiz, pronti Miretti”, a completare l’avvicinamento alla sfida che domina l’apertura del quotidiano giallorosso.
