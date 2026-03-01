Roma, c'è la Juve. Il Messaggero in taglio alto: "Gasperini: è l'ora di prendere il largo"
Big match questa sera all'Olimpico. La Roma di Gian Piero Gasperini affronterà la Juventus per cercare di proseguire la sua corsa alla ricerca della qualificazione in Champions League. Partita che non sarà come le altre per Luciano Spalletti che tornerà nella Capitale e affronterà la sua ex squadra. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero: "Roma, c'è la Juve. Gasperini: è l'ora di prendere il largo".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
