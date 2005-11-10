È una giornata estremamente positiva per la Juventus, che ha battuto 4-0 il Venezia e si gode il nuovo allungo sul Napoli. Luciano Spalletti ha proposto una formazione con Randal Kolo Muani prima punta dall'inizio, mentre nella ripresa ha sbloccato la gara e dilagato inserendo Nick Woltemade al posto dell'infortunato di Kerim Alajbegovic e allargando il francese sulla fascia destra.

Un altro segnale per il tecnico

Quello che è emerso è che in avvio Kolo Muani ha faticato molto a trovare la posizione, a vincere i duelli con i rispettivi avversari e a trovare spazi dove effettivamente non ce n'erano. Nel secondo tempo le cose sono state diverse, l'ex Tottenham è risultato essere molto più ispirato, è stato più coinvolto nella manovra e ha segnato il rigore che lui stesso si è procurato con uno spunto nell'area dei lagunari.

Adesso che si fa?

Ora toccherà a Spalletti decidere il da farsi, ma è chiaro che per sfruttare le qualità di Kolo Muani è meglio allargarlo, tenendo invece un altro centravanti a lottare con i difensori. Oggi è toccato a Woltemade, che ha avuto un grande impatto nel match, un domani potrebbe essere scelto Ekhator e magari con il mercato di gennaio alle porte presto la società regalerà anche un altro attaccante all'allenatore toscano.