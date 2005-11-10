Juventus, Kolo Muani: "Contento per il gol. Woltemade mi ha fatto un bel regalo"
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Matteo Selli
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Oggi alle 15:07Serie A
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22.11.2026 15:07Serie A
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© foto di Federico De Luca
Kolo Muani, attaccante della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara di campionato contro il Venezia. Ecco le sue parole:
"Sono contento del gol, è stato un bel regalo da parte di Woltemade. È importante per me, lui ha giocato bene e anche io".
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