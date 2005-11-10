Kolo Muani partecipa alla festa del gol: rigore procurato e segnato, 4-0 della Juve al Venezia
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Andrea Piras
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Oggi alle 13:59Serie A
autore Andrea Piras
22.11.2026 13:59Serie A
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© foto di Federico De Luca
E' festa del gol all'Allianz Stadium. Grande secondo tempo della Juventus che cala il poker con Randal Kolo Muani. L'attaccante bianconero viene steso in area da Halhal con il direttore di gara che non ha dubbi e assegna la massima punizione. Il 9 si incarica della battuta del tiro dagli undici metri e supera Stankovic.
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