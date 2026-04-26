Spalletti convoca Vlahovic, Nico Paz tornerà al Real, le ultime su Rocchi: le top news delle 13

La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro il Milan, con due rientri importanti rispetto alla gara col Bologna: Mattia Perin e Dusan Vlahovic. Entrambi hanno smaltito i rispettivi problemi fisici e tornano a disposizione di Luciano Spalletti, che potrà contare sull’attaccante serbo anche a gara in corso.

Sul mercato, invece, il nome caldo è quello di Nico Paz. Il talento argentino, protagonista con il Como, secondo As è destinato infatti a tornare al Real Madrid, che ha deciso di esercitare l’opzione di riacquisto entro il 30 maggio. Dopo un'altra stagione in costante crescita - numeri in netto miglioramento tra gol e assist - il classe 2004 si prepara a giocarsi le sue carte con i Blancos. Sfuma così la possibilità di vederlo ancora in Serie A, nonostante l’interesse concreto dell’Inter.

Intanto, tiene banco il caso Gianluca Rocchi. Il designatore arbitrale, accusato di concorso in frode sportiva, è atteso il 30 aprile a Milano per l’interrogatorio di garanzia, anche se resta da capire se si presenterà o sceglierà di non rispondere. Difeso dall’avvocato Massimo D'Avirro, Rocchi contesta le accuse, che riguardano presunte irregolarità nelle designazioni arbitrali e un episodio specifico legato alla gestione VAR. L'indagine potrebbe avere conseguenze pesanti sull’intero sistema arbitrale italiano.