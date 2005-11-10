Juve, cambi obbligati per Spalletti: Kelly, Cambiaso e Sarr certi di una maglia da titolare

La Juventus, ieri, è arrivata in Olanda e stasera affronterà l’AZ Alkmaar nella quarta giornata della fase campionato di Europa League. Sarà una sfida speciale per Teun Koopmeiners, come ha spiegato lui stesso in conferenza stampa: "Abbiamo giocato tante partite da piccoli. Domani (oggi, ndr) sarà una partita speciale e ho giocato anche due amichevoli contro di lui ma domani sarà più bella perché è una sfida ufficiale ma sarà ancora più bella se vincerò contro di lui". Il numero 8 bianconero ha anche spiegato di essere pronto a giocare in più ruoli: "Ho giocato in tanti in ruoli in carriera. Mi sento bene in difesa ma io sono un centrocampista e Spalletti mi ha detto questo. Quanto il mister ha bisogno io posso giocare ovunque". Infine, a Koopmeiners è stato chiesto cosa farà nel caso in cui dovesse segnare contro la sua ex squadra: "Non sono il tipo di ragazzo che esulta in modo particolare, lo faccio sempre in modo tranquillo. Se domani segnerò esulterò con rispetto per l’avversario, ma dipende dal risultato in quel momento".

Le parole di Spalletti

Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha parlato della sfida di oggi e della pressione che c'è sulla Juventus: "Io sono pronto e voglio sempre vincere però le partita vanno giocate e vanno giocate bene come abbiamo fatto contro il Napoli. Abbiamo lasciato delle impronte sul campo e andrà fatto anche domani sera". Il tecnico di Certaldo ha poi sottolineato quanto sia importante per lui sentire la fiducia della società: "È chiaro avere la fiducia e sentire quelle parole contribuisce ad avere forza con la squadra. Soprattutto perché qui i calciatori sono stati abituati a veder andare via gli allenatori. Ora diventa fondamentale prendersi delle responsabilità e nell'ultima partita si sono aiutati da soli. Contro il Napoli sono partiti forti e hanno voluto vincere la partita. Questo fa la differenza. Per me avere persone vicino come Carnevali, Massara e Ottolini è come essere dentro alla mia famiglia calcistica. Li conosco da diverso tempo, a parte Ottolini, tutte le volte ci sono persone che se le incontri spesso anche se non sono catalogati nella rubrica degli amici danno la sensazione di essere al tuo fianco, che ti stimano. La differenza la fanno i comportamenti non tanto le parole e basta, Carnevali da quando è arrivato è chiaro nel ripetermi certi concetti e la sua dimostrazione di stima. Per me è più facile, posso continuare a scherzare con qualcuno ma non cambia il mio comportamento, che sarà sempre lo stesso". Spalletti ha fornito anche alcuni aggiornamenti sulla formazione: "Alajbegovic ha 19 anni e la Juventus ha investito sul suo talento per l'immediato ma soprattutto per il futuro perché è la prospettiva che fa la differenza. A causa delle tante assenze ha dovuto prendersi delle responsabilità. Lui si è preso delle responsabilità importanti anche quando non è riuscito ad incidere. Domani sera o prima o dopo lui dovrà giocare un bel pezzo di partita. Qualche cambio verrà fatto. Sarr gioca dall’inizio, in attacco ne giocano 3 che sono attaccanti. Poi se mi dite il centravanti, quello ci potete mettere chi vi pare ma son tutti giocatori di movimento. Nessuno è striker, da palla addosso e ti restituisce una palla giocabile da qualsiasi palla gli tiri addosso. Abbiamo qualità diverse, però giocano in 3. Bisogna far rifiatare Douglas Luiz, le ha giocate tutte. Poi Cambiaso è fresco, giocherà dall’inizio, è corretto far così. Cabal viene da un periodo di partite non giocate che è un rischio farlo giocare. Dietro uno fra Bremer e Lucumì va fatto riposare all’inizio. L’ho detta tutta…". Infine, il tecnico di Certaldo ha parlato anche di Kolo Muani: "Lui è talmente una bella persona che se gioca un compagno è felice per lui. Lui non ti controlla con gli sguardi, non perde entusiasmo se gli cambi casacca. Ha quasi sempre lo stesso atteggiamento. Io rimango dell’avviso che sia un giocatore forte. Io sono sempre sul suo carro e visto che non ha giocato la parte finale contro il Napoli e questo può fare la differenza perché ti rimangono nelle gambe gli ultimi 25 minuti. Lui senza quei minuti può giocare dal primo minuto".

Diversi cambi di formazione

Luciano Spalletti, per la gara contro l'AZ Alkmaar, apporterà diversi cambi alla formazione. Il tecnico di Certaldo dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1: in porta ci sarà Vicario, mentre davanti a lui troveranno spazio Gatti, Bremer e Kelly. Lucumì, invece, dovrebbe riposare, anche se non è da escludere una staffetta con il numero 3 bianconero. Anche a centrocampo ci sarà qualche novità, con Douglas Luiz destinato a rifiatare. Al suo posto giocherà Sarr al fianco di Koopmeiners, mentre Kalulu e Cambiaso agiranno sulle fasce. Sulla trequarti la certezza sembra essere Alajbegovic, che agirà a supporto di Kolo Muani e Woltemade.